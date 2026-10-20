Galerie Přerov chystá výstavu snímků osobností, naváže na výročí kina

V Galerii Přerov se otevře výstava Facelook!, která zachycuje portréty českých i zahraničních osobností pořízené při filmových natáčeních. Jejich autorem je fotograf Marek Novotný, propojením světa filmu a fotografie výstava zároveň připomene letošní oslavy padesátého výročí založení zdejšího Kina Hvězda. Výstava tři desítek velkoformátových fotografií se otevře ve čtvrtek, sdělili ČTK zástupci galerie.
Snímky zachycují známé osobnosti české i zahraniční kulturní scény. Vznikly převážně za pa pandemie covidu-19, kdy se fotograf věnoval práci u filmových produkcí. "Výstava představí celou řadu exkluzivních snímků. K vidění budou portréty Miroslava Donutila, Lindy Rybové, Romana Zacha, Anny a Vladimíra Polívkových, Ivy Janžurové a mnoha dalších," uvedla ředitelka Kulturních a informačních služeb (KIS) města Přerova Lada Galová.
Autor snímků Marek Novotný z kolekce vyzdvihuje snímky brněnského herce Arnošta Goldflama. "Je to svým způsobem obyčejná fotka. Já z ní ale cítím optimismus a to se mi na ní líbí," uvedl fotograf. Novotného fotografie se pravidelně objevují v módních a filmových časopisech i kulturních revue. Výstava nabídne i možnost nahlédnout do zákulisí jeho tvorby.
Marek Novotný se více než 15 let věnoval reklamní fotografii, podílel se také na vzniku časopisu Blok. Jeho profesní dráha je spojená také s řadou významných osobností. Jako jediný český fotograf byl vybrán světově uznávanou fotografkou Annie Leibovitzovou, aby vytvořil portrét umělkyně při příležitosti její pražské výstavy, doplnili zástupci KIS. Před jeho objektivem se objevil také australský rocker Nick Cave. V minulosti Novotný spolupracoval rovněž s designérem Maximem Velčovským.
Na otevření výstavy naváže ve čtvrtek divadelní představení Don Kichote a soumar Pemza v kině Hvězda v hlavní roli s hercem Romanem Zachem, který se vernisáže osobně zúčastní. Výročí kina si mohou ve městě lidé připomenout do 15. listopadu také na výstavě v Muzeu Komenského, která mapuje jeho padesátiletou historii.
Budova kina Hvězda byla postavena jako moderní městské kino a zároveň protiatomový kryt civilní obrany, což z ní dodnes dělá architektonický unikát. Stavba byla dokončena v roce 1975, otevřeno bylo 21. prosince 1976 a od té doby kino Hvězda pravidelně promítá přerovským divákům. Kryt je dodnes veden jako funkční a v případě potřeby by se v něm mělo skrýt až 900 lidí.