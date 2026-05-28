Galerie v Bludově na Šumpersku představí výstavu grafika Dudka

Venkovní Galerie Adolfa Kašpara v Bludově na Šumpersku představí díla grafika a ilustrátora Josefa Dudka. Expozice nazvaná Zblízka návštěvníkům nabídne netradiční pohled na tvorbu šumperského rodáka prostřednictvím velkoformátových reprodukcí detailů grafických listů, řekla ČTK vedoucí Kulturního domu Bludov Barbora Haušková. Výstava začne v sobotu.
Autorský projekt je založený na principu proměny vztahu mezi detailem a celkem. Autorem vytvořený soubor grafických listů byl zredukován na osm vybraných prací, z nichž kurátoři vybrali konkrétní fragmenty. Ty jsou prezentovány ve velkém měřítku, které umožňuje sledovat jemné detaily a struktury běžně oku diváka skryté.
Podle autorů výstava upozorňuje na význam zdánlivě vedlejších prvků obrazové kompozice. "Stejně jako jsou na jevišti vedlejší postavy nutné k posouvání děje, obsahuje i obrazová plocha prvky, které zásadním způsobem spoluutvářejí a podmiňují její klíčové sdělení," uvedl kurátor výstavy Lukáš Koval.
Grafik Josef Dudek se narodil v roce 1954 v Šumperku. Kromě grafiky se věnuje tvorbě keramiky, poštovních známek, výzkumu loštických pohárů a psaní písňových textů. "Přestože je trvale usazen v Praze, nikdy nepozbyl své vazby na Olomoucký kraj, kam se pravidelně vrací," podotkl kurátor. Díla Dudek prezentoval na desítkách individuálních a více než stovce kolektivních výstav doma i v zahraničí. Charakteristickým znakem jeho tvorby je důraz na detail, jemná kresba a práce s technikami hlubotisku, především leptem, mezzotintou a akvatintou.
Venkovní Galerie Adolfa Kašpara vznikla před pěti lety v blízkosti křižovatky u zámku. Zaměřuje se na prezentaci výtvarného umění spojeného s regionem a pravidelně připravuje tematické i autorské projekty pod širým nebem. V minulých letech představila dílo jednoho z nejvýznamnějších rodáků obce, ilustrátora, malíře a grafika Adolfa Kašpara, po kterém je galerie pojmenována. Je přístupná celoročně 24 hodin denně. Večer a v noci je nasvícená.