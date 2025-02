„Malá Vídeň“ v Jeseníkách se stala oblíbenou gastronomickou destinací

Majitelé gastro provozoven v Šumperku zároveň nezapomínají ani na místní a svou nabídku stavějí tak, aby si v ní každý našel stále něco nového.

Mezi prvními na proměnu šumperské gastronomické scény upozornil herec a food bloger Lukáš Hejlík, který ve svém projektu Gastromapa Lukáše Hejlíka navštěvuje a hodnotí podniky, jež stojí za vyzkoušení.

„Šumperk je moderní úkaz, jak se i na malém městě může utvořit komunita. Samozřejmě na začátku často stojí jeden podnik, tam je to práce Pikoly a Jirky Giesela a jeho ženy Nikoly. Otevřeli nejdříve kavárnu a pak i další podniky a vrátili život na náměstí,“ popisuje pro MF DNES Hejlík.

Podle něho dokáže dobrá kavárna, restaurace či bistro proměnit kvalitu života na malém městě.

„Netýká se to jenom gastra, ale i komunitního života. Vedle kavárny otevře hezké květinářství, vinotéka, malé knihkupectví a další. Komplementárnost podniků funguje napříč, nejenom v gastru. Šumperk je úkazem, že může ve městě být několik dobrých kaváren, je tam skvělá sendvičárna, cukrárna, koktejlový bar, perfektní pivotéka a fine dining v hotelu Perk, který je dalším příkladem šumperských navrátilců,“ vypočítává.

Podle Hejlíka jsou příběhy šumperských podnikatelů dobrým vzorem pro podobně velká města jinde v republice.

„Kdykoliv mi někdo v různých regionech Česka říká, že by to na malém městě nešlo, tak já na to vždy odpovídám ‚Šumperk‘,“ podotýká foodbloger.

Lokální pražírna

Právě kavárna Pikola přerostla během deseti let ve značku, která postupně získává věhlas i za hranicemi Šumperku. A to mimo jiné díky nastavení, které si zakládá na kvalitní a dobře připravené kávě z vlastní lokální pražírny.

„Měli jsme na začátku s celou rodinou velké nadšení a jednoduchý koncept, který byl v té době velmi originální. Dnes už je sice jakýmsi standardem, ale snažíme se jej stále rozvíjet,“ popisuje majitel Jiří Giesl.

„Kavárny našeho typu dnes najdete téměř v každém městě. Česko se za ta léta stalo kavárenskou velmocí a kvalita těch podniků je na vysoké úrovni i při srovnání se světem. K nám se v Šumperku naštěstí připojilo několik hezkých gastro projektů, takže už tu nejsme sami,“ usmívá se Giesl.

Kavárna Pikola má kromě výběrové kávy i sezonní nabídky. „V zimě je velmi oblíbené caffe latte se sirupem z pečené dýně, který si vyrábíme sami. V létě pak vede espresso tonic a další ledové kombinace. Z dezertů, které pečeme, je nejoblíbenější makový dort. Osobně mám nejraději filtrovanou kávu, bez které si nedokážu představit den,“ svěřuje se majitel.

Dodává, že kromě běžného provozu pořádají také akce, při nichž spolupracují s dalšími šumperskými podniky a přinášejí návštěvníkům třeba různé street food pokrmy. Účastníci si pak odnesou nejen jídlo, ale i nové zážitky.

Kromě šumperské kavárny a pražírny provozují Gieslovi také pobočky ve Zlíně, Brně a malý espresso bar v Olomouci. Na začátku února otevřeli v krajském městě navíc další podnik na adrese Sokolská 7. Dostal přiléhavý název Sedmička.

„Funguje jako kavárna s posezením, nabídkou snídaní a čerstvých dezertů. Zároveň prostor slouží ke kulturním akcím, které zde zajišťuje Moravské divadlo Olomouc se moc těšíme na letní sezonu, kde bychom rádi využili přilehlou zahradu,“ plánuje Giesl.

Cesta za vyhlášenou trubičkou

O kvalitě podniků svědčí nejen velký zájem zákazníků, některé z nich získávají za svou nabídku i ocenění. Třeba Cukrárna v uličce se pyšní puncem Regionální potravina Olomouckého kraje za dva uplynulé roky.

Ze zákusků, které peče majitelka Monika Turoňová, nesou tento titul ořechová laskonka a karamelová trubička. „Nejvíce lidí k nám chodí právě na oceněnou trubičku. Pečeme jich stovky týdně. Všechno se snažíme vyrábět z lokálních surovin a známe naše dodavatele,“ popisuje za tým cukrárny Libor Smékal.

„Hodně turistů sem dorazí i proto, že o naší trubičce slyšeli, a pak se u nás rozhodnou ochutnat také něco dalšího. Přesto nás těší, že mezi zákazníky pořád převažují místní. Určitě více než polovina jsou pořád lidé ze Šumperka, kteří se rádi vracejí. Zastaví se třeba po obědě na kávu a zákusek, dělají si objednávky ke speciálním příležitostem, například narozeninám. Naše dorty mohou lidé ochutnat také v sousedním J&J Bistru, se kterým spolupracujeme. I tam chodí hodně místních. Snažíme se pro ně proto vymýšlet stále něco nového,“ upozorňuje Smékal.

Že za dobrým jídlem do Šumperka neváhají vyrazit turisté cíleně, potvrzují zaměstnanci městského informačního centra.

„Část lidí na to přijde spíš náhodou. Teprve až jim řekneme, co vše mohou vyzkoušet, zjistí, jak dobré podniky tady máme. V posledních letech ale jezdí už i cíleně za gastroturistikou. Minulý rok jsme udělali malý letáček s výběrem tipů od našich průvodců, kam vyrazit za dobrým jídlem. Zájem o něj byl velký. Pro letošní rok proto plánujeme představit oficiálního většího tištěného průvodce s mapou místních podniků, který by se mohl stát tahákem letošní sezony,“ věří Annette Pohl z informačního centra. Dodala, že by brožura s mapou měla být v informačním centru k dostání již v březnu.

Lákadlem pro turisty jsou v šumperských podnicích i limitované nabídky a speciální události. Pravidelně je pořádá například tým vyhlášené restaurace hotelu Perk.

„Jako nejbližší budeme chystat tematické velikonoční menu. Ačkoliv se explicitně nestavíme jako zážitková restaurace, děláme svoji práci s úctou a pokorou k řemeslu. Snažíme se každý den připravovat kvalitní, moderní a chutné jídlo s respektem k sezonnosti a lokálním surovinám, a tím dávat hostům důvod se k nám znovu vracet,“ láká k návštěvě šéfkuchař Jan Malý z restaurace a hotelu Perk.