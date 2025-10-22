Tradice obilnářské Hané je v ohrožení. Pěstitelům se lány pšenice nevyplatí

Rostislav Hányš
  6:22
Prodáváme za míň, než za co jsme vyrobili, stěžují si zemědělci v Olomouckém kraji. Výkupní ceny obilí se nyní pohybují na hodnotách, které byly běžné před třiceti lety, což žene farmáře do ztrát a existenčních potíží. Dlouhodobě je takový stav neúnosný, shodují se zemědělci.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

„Tuna krmné pšenice se pohybuje kolem 3 500 korun a za tunu potravinářské dostaneme 4 200 až 4 300 korun. To je propad do doby před třiceti lety,“ přiblížil předseda Krajské agrární komory Olomouckého kraje Ivo Kasal s tím, že výkupní ceny obilí se aktuálně pohybují pod jejich výrobními náklady a prodávat jej za těchto podmínek je těžké.

Podle něj by zemědělci potřebovali, aby za tunu plodiny utržili o tisíc až půldruhého tisíce korun víc. „Nechceme nic nemožného, protože takové ceny už na trhu byly. Vzhledem k současným nízkým cenám obilí by mě zajímalo, jak se promítnou do ceny pečiva,“ nechce domýšlet Kasal.

Pro zemědělce to znamená velký problém a situace za těchto podmínek pro ně není dlouhodobě udržitelná.

„Náklady na vstupy stále rostou, navíc bylo potřeba zasít. Zemědělci musí vše platit teď, ale když jsou ceny tak nízké, tak musí vytahovat rezervy. Pěstování obilí se stává stále víc přitěžující komoditou,“ je přesvědčený Kasal.

„Ceny jsou ostudné“

Ceny vykupovaného obilí podle zemědělců spadly o 25 procent. „Jsou přímo ostudné,“ zlobí se šéf Zemědělského družstva Kokory na Přerovsku Vladimír Lichnovský. Stejně jako on i řada dalších pěstitelů už přitom musí platit náklady na budoucí úrodu.

„Platíme hnojiva, postřiky, museli jsme zaplatit osiva. Když za obilí budeme dostávat tak málo, budeme naše závazky pokrývat na dluh. A to nemluvím o vysokých nákladech na sušení sklizeného obilí v letošním roce,“ popisuje Lichnovský.

Podle něj to takto nelze praktikovat věčně. „Někdo by nám měl už na rovinu říct, ať obilí jednoduše nepěstujeme,“ upozornil.

Jako řešení ale nevidí dovoz odjinud za levnější peníz. „Dotace se snižují, a když všichni padneme, tak najednou obilí vyletí nahoru, ale to už bude pozdě. Zrušenou výrobu totiž nikdo neobnoví,“ varuje.

Podobně vidí situaci také šéf společnosti Úsovsko Klopina Jiří Milek. Firma patří k největším zemědělským podnikům v republice.

„Za uplynulé tři dekády výrazně vzrostly ceny pohonných hmot, přibližně desetinásobně podražila technika, ještě víc pak ceny elektřiny, osiv, postřiků a dalších vstupů, ale ceny obilí jdou dolů. To vše povede ke stále horšící se ekonomice a zaostávání zemědělství,“ vypočítal trable Milek.

Podle něj nemusí trvat dlouho a tradice obilnářské Hané, kdy je region známý svou bohatou úrodnou půdou a rozlehlými lány obilí, zanikne.

„Obilí tady nikdo nebude pěstovat, maximálně si vypěstuje malé množství pro sebe, a tím to zhasne. Krýt ztráty na obilí z jiných oblastí není dlouhodobě možné,“ zdůraznil šéf společnosti Úsovsko.

Soumrak sadařů i bramborářů

Stejný problém řeší v poslední době také sadaři a bramboráři, kdy se už okopaniny dávno nepěstují na stovkách hektarů, protože je nemá kdo sklízet. Nedostatek lidí v období sklizně trápí také pěstitele ovoce, navíc je pro ně stále obtížnější čelit konkurenci především z Polska nebo rozmarům počasí, které je každoročně připravuje o výnosy.

Dlouhodobě největší pěstitel jablek v regionu, společnost Úsovsko, snižuje výměru svých sadů už řadu let a s pěstováním jablek zřejmě skončí úplně. „Nezbývá nám nic jiného, protože donekonečna není možné náklady na ovocné sady dotovat z jiných oblastí,“ komentoval to přednedávnem Jiří Milek.

Společnost hospodařila ještě v roce 2014 na 350 hektarech ovocných sadů, letos je to už pouze 70 hektarů a plochu svých sadů dál omezuje.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

Černý Most, Praha 9

Sprejování nové zdi u zastávek Černý most, Praha 9

vydáno 22. října 2025  8:18

Smíchovské nádraží

Dobrodružná Mikulášská fotojízda se uskuteční s Karosou B 961E. Vůz byl včera k vidění v terminálu Želivského a Palmovka.

vydáno 22. října 2025  8:18

Praha - Kunratice

Zajímavá barva obrazovky v MHD , pravděpodobně nějaká chyba

vydáno 22. října 2025  8:18

foceno na nádraží Holešovice, stanice tramvaje

„Začalo pršet, máme vlastní střechu". Mladá dvojice převážela metrem a tramvají obrovskou matraci.

vydáno 22. října 2025  8:17

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ruda krásně hraje ve stanici metra Národní třída na jeho pojízdném klavíru. Je k neuvěření, že jako samouk se naučil hrát jako profík.

vydáno 22. října 2025  8:17

Bybit Pay propojuje Web3 a maloobchodní platby v Arménii

22. října 2025  8:14

Galerie Benedikta Rejta zve na díla Pinkavy, Zelinky a Škody

Galerie Benedikta Rejta v Lounech zahájí ve čtvrtek 23. října v 18 hodin dvě samostatné výstavy současného umění. Představí tvorbu mezinárodně uznávaných tvůrců Ivana Pinkavy, Jána Zelinky a Michala...

22. října 2025  7:59

JOY GROUP dokončila akvizici italské dermatologické značky vlasové kosmetiky Foltene

22. října 2025  7:59

Ticho lesa přiblíží výstava

Novou výstavu obrazů krajinomaleb mohou navštívit lidé v Městské galerii Vlastimila Rady v Železném Brodě.

22. října 2025  7:51

Čelní střet s nákladního a osobního auta na Jihlavsku. Jeden mrtvý a dva zranění

Smrtí řidiče osobního automobilu, zraněním jeho spolujezdce i řidiče nákladního vozidla skončila vážná dopravní nehoda, která se stala v úterý krátce po 13:00 na silnici I/38 u Svojkovic na...

21. října 2025  15:12,  aktualizováno  22.10 7:51

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

V litoměřické nemocnici je nová psychiatrická ambulance

V litoměřické nemocnici začala fungovat nová ambulance psychiatrie pro dospělé. Její provoz zajišťuje lékařka Alžběta Binhacková.

22. října 2025  6:59

Odložení neplatí. Prodej kina manželovi starostky za 100 tisíc se vrací policii

Kauza prodeje zchátralé budovy bývalého kina v Lomu na Mostecku, kterou za 100 tisíc koupil od města manžel někdejší starostky, aby ji následně za 7,2 milionu prodal, nekončí. Jak zjistil server...

22. října 2025  6:42,  aktualizováno  6:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.