Hanácká kasárna se otevírají veřejnosti, sídlit zde bude i Divadlo Tramtarie

Památkově chráněný areál Hanáckých kasáren v centru Olomouce, který před rokem koupila brněnská společnost Salibary podnikatele Richarda Saliby, získá nové využití. Od ledna v něm bude sídlit Divadlo Tramtarie, v komplexu mají vzniknout také kavárny, obchody, škola a byty, řekl dnes novinářům Saliba. Oprava prostor pro divadlo vyjde na devět milionů korun, ode dneška je kvůli ní spuštěna dárcovská kampaň na platformě Donio.
Kasárna vydražil Saliba za 91 milionů korun, stát kulturní nemovitou památku prodal v dražbě na desátý pokus. Objekt chce majitel postupně rekonstruovat ve spolupráci s památkáři, vybudovány zde budou například výtahy. Náklady podle něj dosáhnou stovek milionů korun. "Bude zde divadlo, sídlit zde bude základní škola, již nyní prostory využívá univerzita, budou zde také byty i kanceláře, ordinace a také tři restaurace či fitness. Odhaduji, že do pěti let bude nemovitost kompletně zrekonstruována," řekl dnes Saliba.
První větší vlaštovkou bude podle něj Divadlo Tramtarie, přesídlit zde má po 20 letech ze Slovanského domu. Důvodem je především nedostatečná kapacita současného sálu. "Naše kapesní divadlo obývákového typu má kapacitu 78 míst, přitom výtěžek ze vstupného je pro nás klíčový. Ve Slovanském domě je malé nejen hlediště a jeviště, ale i celé zázemí. Toto místo je exkluzivní, ve skvělé lokalitě. Prostory nám nabízejí velkorysé zázemí a sál pro 160 diváků," řekl dnes novinářům ředitel divadla Vladislav Kracík.
Novému divadlu vtiskne podobu architektonické studium Komplits pod vedením designéra Pavla Kříže, který navrhl například restauraci Entrée. Počítá s elevací hlediště a s interiérem protknutým přírodními prvky a organickými tvary. "Na dlouhé chodbě bude umístěn bar, který bude předkrokem k divadlu. Má představa je vytvořit předsálí tak, jako by člověk procházel kulisami," řekl dnes novinářům Kříž. Skleněný podhled s lustry na současném stropě chce designér využít pro interiérovou instalaci.
Rekonstrukce prostor vyjde na devět milionů korun, divadlo dnes kvůli tomu spustilo kampaň na platformě Donio. Vybrat v ní chce 1,8 milionu korun, které pomohou projekt nastartovat. "Peníze z kampaně využijeme především na to, aby se z nového prostoru mohlo stát plnohodnotné divadlo: na vybavení sálu, hlediště pro přibližně 160 diváků, jeviště, technické zázemí, divadelní bar i další části, bez kterých se moderní divadlo neobejde," uvedli na platformě zástupci divadla.
Divadlo bude po rekonstrukci součástí komplexu Hanáckých kasáren, jejichž rozloha činí podle Saliby 21.000 metrů čtverečních. "Je tady kolem 450 místností a oken celkem 980," řekl Saliba s tím, že chodby jsou v komplexu dlouhé půl kilometru. Památkově chráněný objekt z 19. století, který tvoří čtyřkřídlá budova, je podle odborníků ukázkou klasicistního vojenského stavitelství.