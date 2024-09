Devátá dražba už byla úspěšná, investor dal za Hanácké kasárny přes 89 milionů

Minimální cena byla 89 milionů korun. V dražbě, do níž se přihlásili dva zájemci, padl jen jeden příhoz. „Vítězem elektronické aukce se stala právnická osoba,“ řekla mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Michaela Tesařová.

Stát se snažil areál prodat od září 2021. Poprvé byla aukční cena stanovena na 262 milionů korun a poté ji ÚZSVM postupně snižoval. V předchozích čtyřech kolech aukce se sice zájemce včas přihlásil a složil kauci, avšak neučinil příhoz, takže dražby neměly vítěze.

Deváté kolo elektronické aukce mohlo být ve středu zahájeno díky tomu, že stejně jako v předchozích pokusech nejméně jeden zájemce složil kauci 15 milionů korun.

Aby dražba byla úspěšná a přinesla vítěze, musel v ní padnout alespoň jeden příhoz nejméně ve výši minimální vyhlašované ceny, tedy 89 milionů korun. Další příhozy musely částku zvýšit aspoň o 100 000 korun.

O nemovitost před časem projevil zájem Olomoucký kraj společně s olomouckou radnicí a Univerzitou Palackého. Odborníci ale upozornili na špatný technický stav Hanáckých kasáren a vysoké náklady na rekonstrukci. Krajské zastupitelstvo proto na začátku letošního roku zrušilo své předchozí usnesení, které samosprávám a univerzitě otevřelo cestu k bezúplatnému nabytí kasáren.

Majetkový úřad se rozhodl v aukci areálu Hanáckých kasáren pokračovat poté, co v jeho prostorách skončil provoz Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině a Olomoucký kraj nemovitost odmítl bezúplatně převzít. Památkově chráněný objekt, který tvoří čtyřkřídlá budova, převzal ÚZSVM na základě usnesení vlády v roce 2017 od ministerstva obrany. Vláda v roce 2020 schválila jeho prodej. Minimální cena areálu postupně klesá. Loni byla snížena z 262 milionů na 249 milionů korun, letos v dubnu na 248 milionů korun, v květnu na 199 milionů, v červnu na 149 milionů a v červenci na 111 milionů korun.

Hanácké kasárny využívala armáda 170 let, od roku 2013 jsou prázdné. Budova má kancelářskou plochu přes 2000 metrů čtverečních. Uvažovalo se o tom, že se do ní přestěhují stovky pracovníků státních úřadů, z plánu ale nakonec sešlo. O budovu Hanáckých kasáren projevil Olomoucký kraj zájem už v roce 2014, chtěl tam depozitáře muzea a knihovny či kanceláře. Hejtmanství od záměru nakonec upustilo. Oprava památkově chráněné budovy bude nákladná. Podle odhadu z roku 2020 by stála zhruba 815 milionů Kč, ceny stavebních prací a materiálů od té doby výrazně vzrostly.