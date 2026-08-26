Hanácké muzeum v Příkazích chystá Dožínky na Hané, připomene zdejší obyčeje

Dožínkovým průvodem, předáním věnce hospodáři, ale i muzikou a ukázkou tradičních řemesel připomene tuto sobotu Hanácké muzeum v přírodě v Příkazích na Olomoucku tradici dožínek na Hané. Cílem akce je představit návštěvníkům zvyky a obyčeje, které tuto významnou událost hospodářského roku na Hané provázely, sdělila ČTK mluvčí muzea Petra Pášová. Součástí akce bude také výstava hanáckých krojů.
"Dožínky patřily na Hané k významným událostem hospodářského roku. Přicházely ve chvíli, kdy bylo obilí sklizené a končilo náročné období žní. S jejich oslavou se pojila řada zvyků a obyčejů, které připomínaly nejen radost z úrody, ale také práci, která jejímu sklizení předcházela. Právě tyto tradice přiblíží Dožínky na Hané v prostředí historického hanáckého gruntu," uvedla Pášová.
Součástí komponovaného programu bude vázání posledního snopu, dožínkový průvod i slavnostní předání dožínkového věnce hospodáři. "Během roku mohli návštěvníci vidět celý proces od zasetí přes dozrávání obilí až po jeho sklizeň a Dožínkami celý tento příběh symbolicky uzavřeme. Chceme ukázat, že konec žní nebyl jen okamžikem úlevy po náročné práci, ale také důležitou společenskou událostí spojenou s řadou zvyků a společnou oslavou," doplnila vedoucí muzea Ludmila Packová.
Návštěvníci budou moci po celý den sledovat výrobu dožínkového věnce a také si ji vyzkoušet. "K dispozici bude tradiční krojová poradna expertek na hanácký lidový oděv Jarmily Vítoslavské a Broni Millé, kterou doplní výstava věnovaná hanáckým krojům. V provozu bude také mlátička i fukar a kdo bude chtít, může zapojit vlastní síly při tradičním mlácení obilí cepy," dodala mluvčí muzea. Atmosféru dožínek doplní podle organizátorů také vystoupení kapely Věrovanka či malý muzejní jarmark.
Areál Hanáckého muzea v přírodě, které je během prázdnin otevřeno od úterý do neděle, je jedinečným dokladem hliněného lidového stavitelství z Hané. Muzeum se skládá ze tří špaletových stodol z první poloviny 19. století a jedné stodoly z roku 1987, na které navazuje zahrada s ovocnými stromy a kompletní hanácký statek s obytnou a hospodářskou částí z roku 1876. Na jaře 2022 byla otevřena raně novověká roubená stodola ze Skaličky u Hranic.