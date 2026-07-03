Hanácké muzeum v Příkazích láká během léta na řemesla, tradice i dožínky

Ukázky řemesel, program pro rodiny s dětmi, připomínka lidových tradic i nově zpřístupněná Brachova zahrada čekají letos na návštěvníky Hanáckého muzea v přírodě v Příkazích na Olomoucku. Hlavní letní sezona nabídne program tradičních akcí i několik novinek. Patřit mezi ně budou například srpnové Dožínky na Hané, sdělila ČTK za muzeum Petra Pášová.
"Léto je pro naše muzeum nejživějším obdobím roku. Chceme návštěvníkům nabídnout nejen poznání tradičního života na hanáckém statku, ale i příjemně strávený čas v autentickém prostředí, kde historie skutečně ožívá. Letos navíc přidáváme dvě novinky, které podle nás návštěvnický zážitek ještě obohatí," uvedla vedoucí Hanáckého muzea v přírodě Ludmila Packová.
Jednou z hlavních novinek letošní sezony budou Dožínky na Hané, které se uskuteční 29. srpna. Nová akce připomene tradiční oslavy završení žní a poděkování za úrodu v autentickém prostředí hanáckého gruntu. "Chtěli jsme program oživit něčím novým, ale pro hanácký venkov typickým. Program návštěvníkům přiblíží tradiční oslavy sklizně včetně vázání posledního snopu, dožínkového průvodu nebo předání věnce hospodáři," uvedl etnolog muzea Josef Urban.
Návštěvníky potěší i nové přírůstky do zvířecího osazenstva muzea, které mohou vidět v zadní části muzejního areálu. "Při mimořádných prohlídkách pak mohou zavítat také do Brachovy zahrady a poznat další část historického gruntu, kde je k vidění krásný altán z roku 1931. V uplynulých letech prošel rozsáhlou rekonstrukcí a do budoucna může být krásným místem pro svatbu nebo například i komorní koncerty," doplnila vedoucí muzea.
První velkou prázdninovou akcí bude 18. července Tradiční tesařské řemeslo. Program návštěvníkům přiblíží tradiční pracovní postupy tesařů, včetně hoblování, otesávání a dalšího zpracování kulatiny za použití historických nástrojů a nářadí. Na 8. srpna muzeum připravuje oblíbené Koniny, speciální program určený především dětem a rodinám, odehraje se v prostředí Kameníčkova gruntu.
Letní program a současně i sezonu uzavře 12. září akce Podzim na hanáckém gruntu, zaměřená na každodenní život a práci předků v čase babího léta a nastupujícího podzimu.
Areál Hanáckého muzea v přírodě, které je během prázdnin otevřeno od úterý do neděle, je jedinečným dokladem hliněného lidového stavitelství z Hané. Muzeum se skládá ze tří špaletových stodol z první poloviny 19. století a jedné stodoly z roku 1987, na které navazuje zahrada s ovocnými stromy a kompletní hanácký statek s obytnou a hospodářskou částí z roku 1876. Na jaře 2022 byla otevřena raně novověká roubená stodola ze Skaličky u Hranic.