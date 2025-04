Kapitální daněk či jelen, ale také jezevec. Myslivci vystavují trofeje i rarity

„Po práci jsem pořád v lese a při krmení zvěře a dalším obhospodařování jsem si všiml tohoto kusu. Pak jsem ho dlouho sledoval, rozhodně to nebylo o nějakém štěstí nebo náhodě,“ popsal Malchárek ulovení zvířete s délkou parohů 68,5 centimetru, délkou lopaty 43 centimetrů a šířkou 16,5 centimetru.

Daňčí oblast Klopinsko je podle něj jednou z nejlepších v Česku.„Dopřává nám skvělé trofeje, protože je tady výborný genofond. Zakladatel chovu přivezl před čtvrt stoletím silné kusy z Maďarska a daňkům se zde daří,“ nastínil myslivec.

Medailového jelena s parohy o délce 98 centimetrů pro změnu loni ulovil v oblasti kolem Hrabišína na Šumpersku Karel Korger, rovněž celoživotní myslivec.

„Je to možná jakási odměna za práci v lese, ale taky hrálo roli štěstí. Vždyť tady byl medailový kus naposledy uloven před třiceti lety,“ podotkl Korger.

Kromě trofejních jelenů, daňků či muflonů návštěvníci výstavy uvidí také kamzíky, nechybí ani medailové trofeje divočáků. Myslivci se chlubí rovněž liškami či jezevcem.

„Jezevec se loví velmi obtížně. Jde o noční zvíře, které je velmi opatrné,“ přiblížil hlavní organizátor přehlídky Petr Božovský.

Vystavují i abnormality

Ten upozornil, že vystaveny nejsou jen trofeje ze zastřelené zvěře. „K vidění je třeba i zlatý muflon, jenž se stal obětí vlků. V poslední době se stává častěji, že vlci, kterých je stále víc, uloví i kapitální kusy.“

Chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené za myslivecký rok 2024 na Šumpersku je v hanušovickém kulturním domě otevřena v sobotu od 8 do 17 hodin, v neděli pak začíná ve stejnou dobu a končí v poledne. Doprovodný program tvoří lovecké signály a fanfáry, doplňuje je bohatý výběr mysliveckých specialit.

Pořadatelé představují také abnormality, kdy například srnci rostl parůžek do boku místo nahoru nebo mělo zvíře jen jeden paroh. „Často jde o následek zranění, ale někdy také o genetickou vadu,“ vysvětlil Božovský.

Podobné přehlídky pořádají myslivci každý rok. „Není to tak, že by některý rok byl na trofeje obzvlášť bohatý a jiný chudý. Každou sezonu je to plus minus obdobné,“ přiblížil Božovský.

„A pokud se týká divočáků, o nichž se říká, že jsou přemnožení, tak tady máme oblasti, kde je jich výrazně méně, především v horských lokalitách, kde je chudší potravní nabídka. Ale i tam se občas podaří ulovit medailový kus s impozantními páráky (dlouhé spodní špičáky kňourů – pozn. red.),“ dodal.