Hasiče v Olomouckém kraji zaměstnaly tři požáry, dva z nich jsou se zraněním

Hasiče v Olomouckém kraji dnes zaměstnaly tři rozsáhlé požáry, v Moravičanech na Šumpersku začalo hořet v zemědělském objektu s uskladněnými balíky slámy, ve Vojnicích na Olomoucku šlo o požár rodinného domu a v Novém Malíně na Šumpersku likvidovali požár chatky. Ve Vojnicích i v Novém Malíně byla jedna osoba byla zraněna, informoval ČTK mluvčí hasičů Petr Běhal.
K požáru zemědělského objektu, ve kterém bylo uskladněno přibližně 750 balíků sena a slámy, se sjelo šest jednotek hasičů. "Hasiči zasahují v dýchací technice a k likvidaci požáru využívají také výškovou techniku. Předběžná výše škody byla odhadnuta na pět milionů korun," uvedl mluvčí hasičů. Příčinu požáru na místě zjišťuje vyšetřovatel.
Při požáru rodinného domu ve Vojnicích hasiči z objektu zachránili jednoho člověka, kterého předali do péče záchranné služby. "Předběžná výše škody přesáhne jeden milion korun," uvedl Běhal s tím, že i tady se příčina požáru vyšetřuje.
U požáru chatky u Nového Malína na Šumpersku zasahovaly dvě jednotky hasičů. "Požár zasáhl také okolní keře. Jedna osoba byla předána do péče Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. Příčina vzniku požáru i výše škody jsou v šetření," dodal mluvčí hasičů.