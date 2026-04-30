Hasiči likvidovali požár chaty na Olomoucku, škoda dva miliony korun

Škodu předběžně za dva miliony korun způsobil požár, který zachvátil dnes odpoledne dřevěnou chatu ve Slatinicích na Olomoucku. S ohněm bojovaly čtyři jednotky hasičů, práci jim komplikoval silný vítr i umístění objektu ve svahu. Nikdo nebyl zraněn, příčina požáru se vyšetřuje, sdělila dnes ČTK mluvčí hasičů Lucie Balážová.
"Hasili jsme třemi C proudy a plameny jsme dostali rychle pod kontrolu. Nyní rozebíráme konstrukce, vyhledáváme ohniska a dohašujeme. Na místě máme čtyři jednotky. U požáru pracuje i náš vyšetřovatel, který zjišťuje jeho příčinu," uvedla mluvčí hasičů.
Na místě zasahovali hasiči z Prostějova a dobrovolné jednotky z Náměště na Hané, Třebčína a Senice na Hané.