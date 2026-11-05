Hasiči likvidovali požár na ubytovně v Mohelnici, jeden člověk byl zraněn

Jeden člověk se zranil při dnešním požáru v ubytovně v Mohelnici na Šumpersku. Hořet tam začalo od malého množství odpadu na chodbě v přízemí objektu, hasiči museli ze silně zakouřené ubytovny evakuovat 16 lidí, sdělila dnes ČTK jejich mluvčí Lucie Balážová. Zraněný člověk, který se nadýchal zplodin, skončil v péči záchranářů.
Hasiči vyjížděli k požáru na chodbě v přízemí objektu, kde vzplanul stavební odpad po rekonstrukci, dnes nad ránem. "Kvůli množství plastu došlo k silnému zakouření dvoupatrové budovy a část nájemníků zůstala v horním patře. Evakuováno bylo celkově 16 lidí, z toho jsme jednoho z domu vyvedli s vyváděcí maskou, jeden člověk se nadýchal zplodin hoření," uvedla mluvčí.
Hasiči mu poskytli první pomoc a kyslíkovou terapii a předali ho do péče záchranářům. "Objekt jsme odvětrali a poté se mohli lidé vrátit zpět do svých domovů," doplnila Balážová. Příčinu zjišťuje vyšetřovatel hasičů, škoda byla odhadnuta předběžně zhruba na 5000 korun. Na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů.