Hasiči likvidovali požár stodoly a části domu na Šumpersku, škoda asi 5 mil. Kč

Hasiči v noci na dnešek likvidovali požár stodoly a části rodinného domu v zemědělském areálu v Pobučí, místní části Jestřebí na Šumpersku. Škoda podle předběžného odhadu činí pět milionů korun, uvedla na síti X mluvčí hasičů Lucie Balážová. Nikdo nebyl zraněn.
Hasiči zabránili rozšíření ohně do obytných místností a dostali plameny pod kontrolu. Následně oheň dohašovali, rozebírali konstrukce a vyhledávali skrytá ohniska. "Ve stodole byly nalezeny tlakové nádoby, ty jsme ochladili," uvedla mluvčí. Příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel.