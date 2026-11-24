Blondie si jako tříměsíční štěně vzal domů šternberský hasič Ondřej Pocklan. Původně se spolu věnovali jiným kynologickým sportovním disciplínám, když si ale vyslechl, že s fenkou tvoří skvěle fungující tým, rozhodl se zkusit záchranářskou kynologii.
„Baví to jak psa, tak i mě, což nás žene dopředu,“ říká hasič. Kvůli výcviku Blondie lze tak na nádvoří šternberské hasičské stanice zahlédnout improvizovanou překážkovou dráhu, neboť Pocklan ji bere s sebou i na své čtyřiadvacetihodinové směny. Na stanici se už stala součástí týmu.
„Jsme rádi, že Ondra s touto iniciativou přišel, v rámci sboru je to žádoucí. Vnímáme ji tu už naprosto přirozeně jako dalšího člena party,“ potvrzuje velitel Josef Slinták.
Zázemí stanice slouží zároveň jako tréninkový prostor. Blondie si zde zvyká na hluk zapnutých elektrocentrál či pohyb po žebřících. Seznamuje se s výškovou technikou, při trénincích se simuluje třeba nástup do vrtulníku. Společně mohou trénovat i ve středisku praktického výcviku Hamry na Prostějovsku, kde schopnosti psa dále prohlubují.
Přísné zkoušky zvládne jen zhruba třetina psů
„Povaha fenky je pro sutinové vyhledávání ideální – spojuje v sobě vytrvalost belgického ovčáka a houževnatost pitbula. Zároveň má ale i svá úskalí: nebojí se ničeho a jde do všeho po hlavě, takže ji psovod musí neustále hlídat, aby se při tréninku nezranila,“ nastínila mluvčí krajského hasičského sboru Lucie Balážová.
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Aby mohla Blondie vyrazit do ostrého zásahu – například při zřícení staveb nebo k sutinám po přírodních pohromách – musí úspěšně absolvovat dva zásadní testy. Podmínky pro jejich zvládnutí jsou velmi přísné a úspěšnost u zkoušek se pohybuje jen mezi 30 až 40 procenty.
„Pes musí prokázat perfektní ovladatelnost, schopnost bezpečného pohybu v nestabilních sutinách a dokonalé označení zasypaných i volně ležících osob,“ přiblížila Balážová.
V celé republice u hasičského sboru aktuálně slouží 19 psovodů. Čeští hasičští kynologové patří ke světové špičce, odřady pravidelně zasahují při velkých zahraničních katastrofách v rámci týmu USAR, což je zkratka anglických slov Urban Search and Rescue – městské pátrání a záchrana. Naposledy pomáhali při zemětřesení ve Venezuele či záplavách v Texasu.