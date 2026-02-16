Přestavba paláce na byty se zpozdí. Komplikuje ji i nález středověké studny

Daniel Vachek
  14:12aktualizováno  14:12
V renesančním Hauenschildově paláci na Dolním náměstí v Olomouci do roku 2024 sídlily místní neziskové organizace. Následně se magistrát rozhodl budovu přestavět na bytový dům, ve kterém vznikne 19 městských bytů. Rekonstrukce pomůže řešit problém s bydlením. Jenže stavba se protáhne. A to i kvůli nálezu středověké studny.
Hauenschildův palác v Olomouci chce magistrát rekonstruovat na byty. | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Rekonstrukce potrvá o několik měsíců déle, než bylo původně plánované. O prodlevě jako první informoval web Olomoucký Report. Podle náměstkyně primátorky pro bydlení a sociální politiku Kateřiny Dobrozemské (ProOlomouc a Piráti) se zdržení kvůli nečekaným stavebním zásahům nabralo už během začátku samotné rekonstrukce.

„Ve dvorním traktu se má budovat výtah, pod kterým se našla středověká studna. O ní nikdo nevěděl,“ přibližuje náměstkyně s tím, že další komplikace se odhalovaly postupně během prací na jednotlivých patrech.

Opravit, nebo prodat? Olomouc a Prostějov zvažují, co s honosnými domy

Řešení nalezených poruch a nedostatků navíc komplikuje skutečnost, že jde o památkově chráněnou budovu a je potřeba najít shodu také s Národním památkovým ústavem.

Celá rekonstrukce měla být dokončená během prvního čtvrtletí letošního roku, kvůli zpoždění ale stavební práce potrvají až do října. „Pokud se nic dalšího nezkomplikuje, tak se byty letos dokončí a v příštím roce se začnou obsazovat,“ oznamuje Dobrozemská.

V každém patře startovací byt

S prodlužující se dobou rekonstrukce vzrůstají také náklady na celou stavbu. Původně město počítalo s 90 miliony korun včetně daně, následně částka stoupla na 99 milionů. „Tento týden jsme objevili další položku za 12 milionů, která se týká jednoho ze stropů,“ podotýká Dobrozemská.

Hauenschildův palác v Olomouci chce magistrát rekonstruovat na byty.
Hauenschildův palác v Olomouci chce magistrát rekonstruovat na byty.
Hauenschildův palác v Olomouci chce magistrát přestavět na malometrážní byty.
Hauenschildův palác v Olomouci chce magistrát přestavět na malometrážní byty.
Zdržení a navýšení ceny kritizuje například opoziční zastupitel a předseda olomoucké ODS Jan Holpuch. Tomu se navíc nezdá ani plánované zaměření bytů, které mají v Hauenschildově paláci vzniknout. „Je tam navržený divoký mix bytů. Jsou tam startovací, dokonce snad sociální byty,“ zmiňuje Holpuch s tím, že by podle něj mohlo město naložit s novými místy pro bydlení tržně.

„Dovedu si představit, že by nabízelo byty tržně na základě aukce za nejvýhodnější podmínky. Tak, aby se investice skutečně zúročila,“ doplňuje.

Hauenschildův palác v Olomouci chce magistrát rekonstruovat na byty.

Dobrozemská nicméně tvrzení, že by v renesanční budově v centru Olomouce měly vzniknout sociální byty, odmítá. „Nikdo nikdy neřekl, že v Hauenschildově paláci bude byť jeden sociální byt,“ ohrazuje se.

V každém patře podle ní vznikne jeden startovací byt pro mladé rodiny, který bude mít fixní cenu 130 korun za metr čtvereční. Zbytek jednotek plánuje město pronajímat v ceně mezi 200 a 250 korunami za metr čtvereční. „Zatím je to ale jen návrh pracovní skupiny, který ještě neschválila rada města. Je možné, že bude vyžadovat, aby do aukce šly všechny byty,“ říká náměstkyně.

Stavět se má i jinde

Vedení magistrátu se shoduje, že Olomouc stále nemá dostatek svých bytů. „Samotné město má ve svém vlastnictví něco přes 1 500 bytů, což činí pouze přibližně tři procenta z celkového bytového fondu,“ vyčísluje investiční náměstek primátorky Miloslav Tichý (ANO). Podle Dobrozemské by město mělo mít ideálně deset procent.

Tichý za jádro problému s dostupností bydlení označuje fakt, že poptávka v Olomouci převyšuje nabídku, což se odráží v rychlém růstu cen. „To ovlivňuje také velký počet studentů, kteří jsou ubytovaní v nájemních bytech a dohromady jsou schopni zaplatit vyšší nájem než například mladá rodina,“ zmiňuje.

Aktuální podoba sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci na Horním náměstí. (srpen...

Město se snaží situaci s bydlením řešit vlastní výstavbou, buduje například bytový dům na ulici Janského. Práce by měly začít letos v březnu archeologickým průzkumem, na který má navázat zahájení samotné stavby. Vzniknout tady má podle Tichého 43 bytů.

Zároveň se vedení Olomouce chce zaměřit také na lokalitu Horová, kde má vzniknout dostupné bydlení pro všechny. „Chtěli bychom tam mít nějaké množství bezbariérových bytů, protože po těch je obrovská poptávka, kterou dokážeme uplatnit nejpomaleji,“ nastiňuje Dobrozemská.

Ta dodává, že město má u externí firmy objednanou novou koncepci dostupného a sociálního bydlení. „Měli by nám udělat nějaký rozcestník, který ukáže, jestli alokovat prostředky na výstavbu a ucházet se o státní peníze, nebo jestli se zaměřit třeba na spolupráci s vlastníky a nějakou městskou nájemní agenturou,“ přibližuje náměstkyně.

