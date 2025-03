Nárůst benzenu v hustopečském jezeře. Organismy mohou být v ohrožení

Koncentrace benzenu na jednom z odběrných míst v jezeře v Hustopečích stoupla na čtyřistanásobek povoleného limitu, který je 50 mikrogramů/litr.

S největší pravděpodobností se jedná o důsledek dešťových srážek, které usnadnily prosakování benzenu do podzemních vod a urychlily jeho migraci, míní inspektoři. Takto vysoké hodnoty již mohou bezprostředně ohrozit vodní organismy, k úhynu ryb však zatím nedošlo.

11. března 2025

Pro rybáře je to špatná zpráva, sdělil předseda hustopečské rybářské organizace Stanislav Pernický. „Hodnoty jsou nyní ještě o dost vyšší. Je to velmi nepříjemná zpráva - pokud by došlo k nejhoršímu, bylo by to pro nás fatální. Informoval jsem o tom v této souvislosti pana ministra (zemědělství Marka) Výborného, přislíbil mi maximální pomoc. Doufejme, že jí nebude potřeba,“ řekl Pernický.

Hraje se o čas

Benzen je na ohrožené vodní nádrži zachytáván pomocí sorpčních hadů a norných stěn. V prostoru mezi kolejištěm a jezerem dnes začali odborníci instalovat také larsenové stěny neboli štětovnice. Budují je v délce zhruba 210 metrů.

„Tato fyzická bariéra, která bude umístěna až do hloubky sedmi metrů, by měla omezit mísení vod z vodní nádrže s podzemními vodami kontaminovanými benzenem,“ doplnila mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.

Také rybáři doufají, že se stěnu podaří vybudovat co nejrychleji a kontaminaci zastavit. „Rychlost je půl vítězství. Hasiči dělají vše pro to, aby to sorpční hady zachytily a sorbentem pacifikovali benzen. Doufejme, že to zvládnou,“ dodal šéf hustopečských rybářů.

14. března 2025

Sanační firma také v lokalitě čerpá benzen a kontaminované podzemní vody i z některých sanačních jam, na místě jsou jich vyhloubeny více než tři desítky.

Vzhledem k tomu, že havarované cisterny a poškozené kolejiště již byly z lokality odstraněny, specializovaná firma za pomoci kontrolních vrtů zjišťuje rozsah kontaminace půdy v ohnisku havárie.

Na základě tohoto vzorkování pak odborníci zpracují projekt dalších etap sanace, dodala ČIŽP na svých stránkách. Podle inspekce jsou nadále odebírány na místě havárie také vzorky povrchových vod, vyhodnocuje je laboratoř Povodí Moravy. V řece Bečvě jsou koncentrace benzenu stále hluboko pod limitem, dodala Loužecká.