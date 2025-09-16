Na Šumpersku se zřítil ultralehký letoun a začal hořet, pilot zahynul

Autor: ČTK
  11:32aktualizováno  11:32
Ultralehký letoun se v pondělí odpoledne zřítil na louce u Hanušovic na Šumpersku, stroj začal po nehodě hořet. Pilot na místě zemřel. Okolnosti havárie vyšetřuje policie i letečtí inspektoři, sdělil mluvčí policie Libor Hejtman. V Olomouckém kraji jde za poslední dva měsíce již o druhou tragickou leteckou nehodu.

Pád ultralehkého letounu u Hanušovic na Šumpersku. Pilot při nehodě zahynul. | foto: Policie ČR

Letadlo se zřítilo před půl třetí odpoledne, pilot byl ve stroji sám.

„Z dosud nezjištěných příčin došlo k pádu dvojmístného ultralehkého letounu, který se po dopadu vznítil. Při nehodě bohužel zahynul dvaašedesátiletý pilot ze zahraničí. Společně s policisty se na místo dostavila vyšetřovací skupina Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod,“ uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.

Policie neuvedla, zda pilot uhořel nebo zahynul na zranění způsobená pádem letadla. „Bude nařízena soudní pitva, která nám také odpoví, zda nedošlo u pilota ke zdravotní indispozici,“ sdělil policejní mluvčí Libor Hejtman.

Poslední tragickou leteckou nehodu v Olomouckém kraji řešili policisté s inspektory naposledy na začátku července, kdy v katastru Bedihoště na Prostějovsku zemřel dvaapadesátiletý pilot bezmotorového letadla.

Prostějovská nemocnice truchlí. Oblíbený kardiolog Černošek tragicky zahynul

Podle policie nezvládl manévr při přistání, se strojem se zřítil na zem z výšky třiceti metrů, zemřel na místě.

Vyšetřování okolností nehod podle inspektorů potrvá několik měsíců.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Nejdřív ukradl značku, pak pokřikoval na kolemjdoucí. Nemírné popíjení draze zaplatí

Dost draho vyjde nezřízené popíjení alkoholu sedmadvacetiletého mladíka, který v pátek v Nádražní ulici v Třebíči ukradl přenosnou dopravní značku a o několik hodin později způsobil pohoršení na...

16. září 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Historická vizáž za pár korun. Divadlo prodává kostýmy, zájem je velký

Spolky historického šermu či průvodci ze zámku, ale i široká veřejnost. Ti všichni v úterý ráno dorazili na výprodej divadelních kostýmů ze skladu Divadla J. K. Tyla v Plzni. K prodeji se vedení...

16. září 2025  15:02

Nevšední orloj v centru Brna slaví 15 let, vypadne z něj jubilejní edice kuliček

Nevšední orloj na brněnském náměstí Svobody slaví 15 let. K výročí je na čtvrtek připravená jubilejní edice kuliček v černé barvě, uvedla dnes v tiskové zprávě...

16. září 2025  13:15,  aktualizováno  13:15

Nevídaný objev na Pardubicku. Botanička našla v Železných horách vzácný šáchor

Na vyschlém dně rybníka ve Slavické oboře v chráněné krajinné oblasti Železné hory objevila botanička z Východočeského muzea v Pardubicích vzácný šáchor Micheliův. Tento druh, který už v době...

16. září 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ústavní soud odmítl stížnost Straňáka, jenž usiloval o obnovu kauzy Slopné

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Maroše Straňáka odsouzeného za vraždu seniora ve Slopném na Zlínsku. Straňák tvrdí, že se vraždy nedopustil. Neúspěšně...

16. září 2025  13:03,  aktualizováno  13:03

Den hrdinů 2025 na Výstavišti: příběhy služby veřejnosti na podcast stage i humanitární základna poprvé v Praze!

16. září 2025  14:33

Zlacení štuků i úpravy divadelního sálu. Vícepráce prodražily rekonstrukci kulturáku

V Ostrově na Karlovarsku vrcholí rekonstrukce Domu kultury. Náklady na renovaci ojedinělé památky postavené ve stylu sorely se vyšplhaly na více než 130 milionů korun, což je bezmála o 25 milionů...

16. září 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

ALCOR Scientific přináší revoluci v testování ESR: Stabilita krevních vzorků prodloužena ze 4 na 28 hodin

16. září 2025  14:32

Příbram zpřísnila pravidla venčení psů ve městě

Příbram zpřísnila pravidla pro venčení psů ve městě. Vyhláška schválená na posledním jednání zastupitelstva stanovuje, že v zastavěném území lze psa venčit jen...

16. září 2025  12:51,  aktualizováno  12:51

Smíchovská lávka dostane nový život. Část povede přes Jizeru, druhá se stane vstupem do muzea

Ocelová lávka nad kolejištěm smíchovského nádraží patřila téměř sto let k charakteristickým symbolům této části Prahy. Kvůli výstavbě nové čtvrti Smíchov City ale musela v roce 2023 ustoupit. V místě...

16. září 2025  14:29

Exředitelku školy v Přerově viní ze zpronevěry, město škodu vyčíslilo na 400 tisíc

Přerovská radnice řeší údajnou zpronevěru v jedné z tamních základních škol. V případu je od května obviněná bývalá ředitelka vzdělávacího zařízení. Město se připojí k trestnímu řízení s nárokem na...

16. září 2025  11:42,  aktualizováno  14:19

Na hradu Lukov lidé uvidí pravděpodobnou podobu Lukrecie Nekešové z Landeka

S pravděpodobnou podobou šlechtičny Lukrecie Nekešové z Landeka, manželky Albrechta z Valdštejna, se mohou seznámit návštěvníci hradu Lukov na Zlínsku. V...

16. září 2025  12:39,  aktualizováno  12:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.