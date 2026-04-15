Ocelové stěny v Hustopečích zachytily téměř všechen benzen, odčerpána je polovina

Autor: ČTK, iDNES.cz
  18:42aktualizováno  18:42
Speciální štětové stěny, které ohraničily po havárii nákladního vlaku v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku území zasažené uniklým benzenem, zachytily 95 procent této toxické látky. Dosud se odborníkům podařilo odčerpat z lokality 150 tun uniklého benzenu z celkových 250 až 300 tun. Ve čtvrtek to sdělil majitelům dotčených pozemků Jan Vaněk ze společnosti Dekonta, která na místě provádí sanační práce.
Hasiči při práci na odstraňování následků havárie v Hustopečích. | foto: HZS Olomouckého kraje

Odborníci začali v místě havárie využívat také novou sanační metodu - chemickou oxidaci a biodegradaci, doplnil Vaněk.

Při havárii vlaku loni na konci února vykolejilo v Hustopečích nad Bečvou 17 cisteren, ze 12 unikl benzen, který se vznítil. Odborníci odhadli, že po nehodě uniklo do horninového prostředí 300 metrů krychlových toxického karcinogenního benzenu.

„Dosud jsme z místa odstranili celkem 150 tun benzenu, zbývá sto až 150 tun benzenu,“ uvedl Vaněk.

Z kopaných jam odborníci za více než rok od havárie odstranili 44,22 tuny, ze speciálních kontejnerů při manuální obsluze čerpání z vrtů odsáli 46,99 tuny benzenu a například za pomoci speciálních filtrů zachytili 38,4 tuny benzenu. „Troufám si říci, že situace je nyní pod kontrolou, ale zdaleka jsme nedosáhli cílového stavu,“ doplnil na veřejném jednání v Hustopečích nad Bečvou Vaněk.

Znečištěné území je nyní ohraničeno ocelovými stěnami, které zabraňují úniku benzenu do okolí. „Je to izolovaná oblast, podle našeho výpočtu se tím podařilo zachytit 95 procent uniklého benzenu, zbytek se bohužel zachytit nepodařilo - nějakou dobu trvaly práce, svou roli hrála i doba uhašení požáru. To jsou důvody, proč určité jednotky procent unikly do prostředí, které řešíme mimo tuto štětovou stěnu,“ doplnil Vaněk.

Odhadl přitom, že pokud by se sanace neprováděly, během několika dnů by benzen zasáhl štěrkovny a rybníky a v průběhu několika týdnů by zasáhl a zdevastoval řeku Bečvu.

Kontaminovanou podzemní vodu z této izolované oblasti čerpají odborníci nyní za pomoci 20 vrtů do speciálních obřích filtrů, kde se benzen zachytává a odtud vytéká čistá voda. Je to jedna z nejúčinnějších metod, zhruba dva měsíce využívají odborníci na místě také metodu chemické oxidace - jde o injektáž ředěného peroxidu vodíku, který je schopen benzen v podzemí narušit a zdegradovat.

Využívají také biodegradaci, která podporuje růst specifických kmenů bakterií. V dalších etapách plánují ventig, což je odsávání a čištění původního vzduchu a v následující etapě také odtěžení kontaminovaných zemin.

Řízení odstranění následků havárie, která nemá ve světě obdoby, převzal od 1. listopadu státní podnik Diamo. Práce i nadále zajišťuje Dekonta. První etapa sanace skončí na konci srpna, druhá etapa by měla začít od září a trvat by měla dva roky. Druhá fáze se uskuteční na základě sanačního projektu, který se dokončuje, zhotovitel bude vybrán ve výběrovém řízení, uvedl vedoucí ekologie podniku Diamo Pavel Vostárek. Viníka ekologické havárie policie dosud neurčila.

