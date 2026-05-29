Hejtmanství vypsalo tendry na nové urgentní příjmy v Přerově a Prostějově

Olomouckého hejtmanství vypsalo veřejnou soutěž na stavbu urgentních příjmů v krajských nemocnicích v Prostějově a Přerově, obě zakázky mají odhadovanou hodnotu bez DPH necelých 640 milionů korun. O vítězích dvojice tendrů rozhodne výše nabídnuté ceny. ČTK dnes informaci získala z databáze veřejných zakázek. Hejtmanství má na stavbu urgentních příjmů přislíbenu dotaci 100 milionů korun z ministerstva pro místní rozvoj, většinu investice plánuje zaplatit z krajského rozpočtu.
Veřejná zakázka pro nemocnici v Přerově zahrnuje stavbu nové budovy urgentního příjmu i rekonstrukci sousedního objektu chirurgie. Součástí plánovaných stavebních prací je demolice budovy s bufetem a stavba nového občerstvení. Tento tendr má hodnotu 311 milionů korun. Zakázka na stavbu urgentního příjmu v nemocnici v Prostějově má odhadovanou hodnotu 328 milionů korun. Vybraná stavební firma opraví nynější urgentní příjem a zajistí přístavbu nové část
Velký urgentní příjem nyní v Olomouckém kraji provozuje Fakultní nemocnice Olomouc, její lékaři denně ošetří zhruba 200 pacientů s akutními problémy. V ostatních nemocnicích fungují pohotovostní služby či ambulance urgentního příjmu.
Trojici krajských nemocnic v Prostějově, Přerově a Šternberku má od roku 2007 v dlouhodobém pronájmu společnost Agel miliardáře Tomáše Chrenka, dvacetiletá smlouva s hejtmanstvím skončí v polovině příštího roku. Zastupitelstvo Olomouckého kraje loni schválilo záměr založit se skupinou Agel společný podnik, který zajistí provoz krajských nemocnic.
Hejtmanství chce do společné firmy vložit majetek a závazky krajské společnosti Nemocnice Olomouckého kraje. Kraj má mít v podniku menšinový podíl, zatímco Agel se jako většinový majitel zaváže v nemocnicích v Prostějově, Přerově a Šternberku investovat tři miliardy korun během deseti let. Zisk společné firmy má být hlavním zdrojem peněz na modernizaci nemocnic.
Skupina Agel provozuje v Česku téměř 30 nemocnic a zdravotnických zařízení. Působí také na Slovensku, kde má přes 20 nemocnic či jiných zdravotnických zařízení.