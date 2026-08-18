Helfštýn na Přerovsku obsadí kováři, chystá se Kovářské fórum a Hefaiston

Celkem 600 kovářů z 20 zemí zamíří na konci srpna na středověký hrad Helfštýn u Týna nad Bečvou na Přerovsku. Konat se tam bude jedna z nejvýznamnějších evropských akcí svého druhu, mezinárodní setkání mistrů černého řemesla s názvem Hefaiston. I letos mu bude předcházet Kovářské fórum. Kladiva a kovadliny před očima návštěvníků tentokrát rozezní Václav Noha a jeho tým z kovárny Štěměchy, sdělila ČTK mluvčí hradu Pavlína Jindrová. Obě akce patří k nejnavštěvovanějším na hradě.
Práci mistrů černého řemesla na Kovářském fóru budou moci návštěvníci hradu sledovat v historické kovárně od neděle 23. srpna do pátku 28. srpna. "Během několika dnů vybraný kovářský tým přímo v areálu hradu vytvoří plastiku, která následně rozšíří hradní sbírku uměleckého kovářství," uvedla mluvčí hradu.
Na fórum naváže Hefaiston, který bude v prostoru hradu do neděle 30. srpna. Na hrad během akce zamíří kováři z Česka i zahraničí. Jejich tvorbu budou moci návštěvníci obdivovat v podobě vystavených děl i živých kovářských ukázek. Na akci se přihlásilo i 12 středních odborných škol. "Studentské práce v posledních letech tvoří významnou složku exponovaných prací na samotném festivalu. Pozorovatel nejednou žasne nad kreativitou a zručností nastupující mladé generace kovářů, což nám činí obrovskou radost," podotkla Jindrová.
Účastníci Hefaistonu mohou na hrad přivézt vlastní díla, která následně hodnotí odborná porota. Soutěžit lze v sedmi kategoriích. Samostatně jsou hodnoceny práce studentů a zkušených kovářů s mnohaletou praxí. Nedílnou součástí festivalu jsou také živé kovářské ukázky. "Návštěvníci tak mohou sledovat kováře přímo při práci na třetím hradním nádvoří. Jednotliví kováři i týmy se zde střídají v tříhodinových intervalech a před zraky veřejnosti předvádějí své řemeslné dovednosti a kreativitu," dodala mluvčí hradu.
Umělečtí kováři se na Helfštýně setkávají od roku 1981. Setkání budou provázet přednášky i koncerty, vystoupí například skupina Vltava či Circus Problem, chybět nebude ani tradiční ohňová show a cimbálová muzika před hradem.