Helfštýn na Přerovsku obsadí kováři, chystá se Kovářské fórum a Hefaiston

Autor: ČTK
  12:05aktualizováno  12:05
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Celkem 600 kovářů z 20 zemí zamíří na konci srpna na středověký hrad Helfštýn u Týna nad Bečvou na Přerovsku. Konat se tam bude jedna z nejvýznamnějších evropských akcí svého druhu, mezinárodní setkání mistrů černého řemesla s názvem Hefaiston. I letos mu bude předcházet Kovářské fórum. Kladiva a kovadliny před očima návštěvníků tentokrát rozezní Václav Noha a jeho tým z kovárny Štěměchy, sdělila ČTK mluvčí hradu Pavlína Jindrová. Obě akce patří k nejnavštěvovanějším na hradě.

Práci mistrů černého řemesla na Kovářském fóru budou moci návštěvníci hradu sledovat v historické kovárně od neděle 23. srpna do pátku 28. srpna. "Během několika dnů vybraný kovářský tým přímo v areálu hradu vytvoří plastiku, která následně rozšíří hradní sbírku uměleckého kovářství," uvedla mluvčí hradu.

Na fórum naváže Hefaiston, který bude v prostoru hradu do neděle 30. srpna. Na hrad během akce zamíří kováři z Česka i zahraničí. Jejich tvorbu budou moci návštěvníci obdivovat v podobě vystavených děl i živých kovářských ukázek. Na akci se přihlásilo i 12 středních odborných škol. "Studentské práce v posledních letech tvoří významnou složku exponovaných prací na samotném festivalu. Pozorovatel nejednou žasne nad kreativitou a zručností nastupující mladé generace kovářů, což nám činí obrovskou radost," podotkla Jindrová.

Účastníci Hefaistonu mohou na hrad přivézt vlastní díla, která následně hodnotí odborná porota. Soutěžit lze v sedmi kategoriích. Samostatně jsou hodnoceny práce studentů a zkušených kovářů s mnohaletou praxí. Nedílnou součástí festivalu jsou také živé kovářské ukázky. "Návštěvníci tak mohou sledovat kováře přímo při práci na třetím hradním nádvoří. Jednotliví kováři i týmy se zde střídají v tříhodinových intervalech a před zraky veřejnosti předvádějí své řemeslné dovednosti a kreativitu," dodala mluvčí hradu.

Umělečtí kováři se na Helfštýně setkávají od roku 1981. Setkání budou provázet přednášky i koncerty, vystoupí například skupina Vltava či Circus Problem, chybět nebude ani tradiční ohňová show a cimbálová muzika před hradem.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak

Mnoho lidí si vysoký tlak spojuje hlavně se stresem, pracovním vypětím nebo...

Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně přeplněný a místo nekonečných porad řešíme spíš to, zda vyrazit na koupaliště nebo si dopřát kopeček...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam

Češi nakupují například v polské Lubawce. (28. 9. 2023)

Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně došlo, jedním z možných zájemců má být údajně také polská Biedronka. Její případný vstup na český trh...

Dům jako chalupa v Mrazíkovi? V Podolí vyřešili slunce nečekaně jednoduchým trikem

Jednoduchým poskládáním pater vznikl dům s výhledem i celodenním světlem. Stačí...

Plánovači budoucnosti už v 60. letech přemýšleli o městech, kde se nejen rodinné domy, ale celé bytové domy budou natáčet ke Slunci, aby si obyvatelé užili dostatek jeho světla a tepla. Otáčivé domy,...

Roste konkurence burgerů. Německý Burgermeister míří do Prahy, další řetězce čekají

Burgermeister je berlínská burgerová značka s kořeny v Kreuzbergu. Byla...

Český fastfoodový trh se začíná výrazně měnit. Zatímco ještě před pár lety vévodila centrům měst hlavně tradiční trojice McDonald’s, KFC a Burger King, v současnosti přibývají nové zahraniční značky...

18. srpna 2026  14:23

Za zbití patnáctiletého chlapce zazněly omluvy. Dívka řekla i důvod útoku

Za brutální útok na patnáctiletého chlapce zazněla omluva

Matce chlapce z Vyškova, kterého napadla skupinka výrostků letos v létě, se s omluvou ozvala dívka, která se rovněž bitky účastnila. Jak sdělila, je přítelkyní hlavního útočníka. Přiznala, že její...

18. srpna 2026  14:22

U Soumarského mostu, kde mají stát apartmány, objevil spolek nebezpečný odpad

Kemp Soumarský most se rozkládá na obou březích Teplé Vltavy.

Kontaminaci půdy ropnými látkami na místě, kde mají u Soumarského mostu na Prachaticku stát nové apartmánové domy, zjistil spolek Občané a přátelé Vltavského luhu z Volar. Podnět už poslal České...

18. srpna 2026  14:22

Soudní spory Brna s bývalým nájemcem Muzejky pokročily, ze tří zbývá jeden

ilustrační snímek

Soudní spory města Brna s bývalým nájemcem řemeslné pekárny v Berglově paláci na Moravském náměstí, takzvané Muzejce, pokročily. Z původních tří zůstává jeden....

18. srpna 2026  12:44,  aktualizováno  12:44

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Odborníci ze tří zemí se pokusí zachránit kriticky ohrožený sinokvět chrpovitý

ilustrační snímek

Vědci chtějí v dalších deseti letech posílit populace kriticky ohroženého sinokvětu chrpovitého a vrátit rostlinu na historické lokality. Zaměří se zejména na...

18. srpna 2026  12:36,  aktualizováno  12:36

Největší tuzemské bateriové úložiště je v provozu, primát si ale udrží jen chvíli

Ve Vintířově na Sokolovsku začalo fungovat největší bateriové úložiště v Česku....

Největší bateriové úložiště v republice funguje od konce července v lokalitě zaniklé hornické vsi Lipnice u Vintířova na Sokolovsku. Řada úhledně vyrovnaných kontejnerů s bateriemi má za úkol...

18. srpna 2026  14:12

Slovácké slavnosti vína nabídnou ochutnávky, přehlídku krojů, hudbu i řemesla

ilustrační snímek

Ochutnávky vín, průvod s přehlídkou krojů, folklorní vystoupení, řemesla i jarmark nabídne 23. ročník Slováckých slavností vína a otevřených památek. V...

18. srpna 2026  12:16,  aktualizováno  12:16

Lancelot posiluje pozici v západní Evropě. Enovos volí řešení od Unicornu

18. srpna 2026  13:56

Nezletilí mladíci se snažili ujet policii, v autě měli kradený alkohol

Nezletilí mladíci se vloupali do kiosku a ukradli deset lahví alkoholu. Pak...

Havlíčkobrodští policisté v pondělí v noci pronásledovali auto, jehož řidič absolutně nereagoval na výzvy k zastavení. A měl k tomu dost dobrý důvod. Jednak mu bylo teprve 17 let, a navíc vezl...

18. srpna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Pevnost poznání nabídne dětem deset vědeckých kroužků, novinkou je 3D tisk

ilustrační snímek

Deset vědeckých kroužků pro děti od pěti let až po žáky osmých tříd nabídne v prvním pololetí nadcházejícího školního roku interaktivní muzeum Pevnost poznání...

18. srpna 2026  12:10,  aktualizováno  12:10

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Helfštýn na Přerovsku obsadí kováři, chystá se Kovářské fórum a Hefaiston

ilustrační snímek

Celkem 600 kovářů z 20 zemí zamíří na konci srpna na středověký hrad Helfštýn u Týna nad Bečvou na Přerovsku. Konat se tam bude jedna z nejvýznamnějších...

18. srpna 2026  12:05,  aktualizováno  12:05

Galerie hlavního města Prahy otevřela u Buštěhradu nový moderní depozitář

Galerie hlavnĂ­ho mÄ›sta Prahy otevĹ™ela u BuĹˇtÄ›hradu novĂ˝ modernĂ­ depozitĂˇĹ™

Galerie hlavního města Prahy (GHMP) získala v lokalitě Bouchalka poblíž Buštěhradu na Kladensku moderní depozitář pro zhruba 16.000 předmětů a s...

18. srpna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.