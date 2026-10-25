Herci Moravského divadla Olomouc podpořili nezávislost České televize a rozhlasu

Herci Moravského divadla Olomouc v sobotu večer při závěrečném poděkování divákům podpořili Českou televizi a Český rozhlas kvůli plánu vlády zrušit televizní a rozhlasový poplatek a převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Podle herců je nutné, aby si obě veřejnoprávní instituce zachovaly svoji nezávislost, kterou podle kritiků vlády může změna financování ohrozit. Moravské divadlo o tom informovalo na sociálních sítích.
K podpoře České televize a Českého rozhlasu kvůli navrhované změně financování se už v pátek připojila divadla sdružená v Asociaci profesionálních divadel a Asociaci nezávislých divadel. Před ohrožením nezávislosti veřejnoprávních médií varovali v sobotu také třeba Českomoravská konfederace odborových svazů, Stálá rada České biskupské konference či vedení některých vysokých škol.
Koaliční poslanci v noci na sobotu prosadili vládní návrh v prvním čtení navzdory odporu opozice. Předloha nyní zamířila k projednání do sněmovního výboru. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že díky novému financování státem média získají větší stabilitu a nezávislost, a vyzval opozici, aby, jak řekl, přestala eskalovat situaci.
Herci Moravského divadla Olomouc v přečteném prohlášení kritizovali obsah a nekoncepčnost navrhovaných změn, jelikož podle nich nejsou jasná nová pravidla financování veřejnoprávních médií ani jejich případná efektivnost. Vadí jim také způsob projednávání této změny.
"Omezování prostoru pro parlamentní diskusi, věcnou argumentaci a vyjádření odlišných názorů v nás vyvolává vážné obavy o respektování demokratických principů," upozornili.
Demokracie podle nich není vláda většiny. "Znamená také dodržovat pravidla, naslouchat argumentům a vytvářet prostor pro otevřenou diskuzi," uvedli herci, podle kterých by změna financování mohla omezit rozsah a dostupnost veřejnoprávního zpravodajství a také posílit politický vliv na fungování obou médií.
Moravské divadlo následně na sociálních sítích uvedlo, že sdílí obavy o budoucnost České televize a Českého rozhlasu. "Vyjadřujeme podporu všem, kteří tyto nejistoty prožívají podobně jako my. Věříme, že nezávislost je důležitou hodnotou nejen pro kulturu, ale také pro veřejnoprávní média. Přáli bychom si, aby si obě instituce mohly i nadále zachovat svou nezávislost a poskytovat veřejnosti kvalitní služby, které mají v naší společnosti své nezastupitelné místo," stojí v prohlášení.
Kritika vládního návrhu zazněla například i během večerní děkovačky po představení v pražském Stavovském divadle či v historické budově Národního divadla. K iniciativě divadel se připojily také Západočeské divadlo v Chebu, Divadlo pod Palmovkou, Švandovo divadlo, Divadlo Na zábradlí, Divadlo Na Fidlovačce, Venuše ve Švehlovce, brněnské Divadlo Polárka, Divadlo X10, V.O.S.A., Cirk La Putyka či Činoherní studio v Ústí nad Labem.