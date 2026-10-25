Herci Moravského divadla Olomouc podpořili nezávislost České televize a rozhlasu

Herci Moravského divadla Olomouc v sobotu večer při závěrečném poděkování divákům podpořili Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo) kvůli plánu vlády zrušit televizní a rozhlasový poplatek a převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Podle herců je nutné, aby si veřejnoprávní instituce zachovaly nezávislost, kterou podle kritiků vlády může změna financování ohrozit. Moravské divadlo to uvedlo na sociálních sítích. Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů dnes v tiskové zprávě informovala, že změny mohou negativně dopadnout i na kulturu a živé umění. Obavy má o budoucnost Symfonického orchestru Českého rozhlasu (SOČR) a dalších kulturních aktivit veřejnoprávních médií.
Asociace, která sdružuje 14 profesionálních souborů, má zároveň výhrady ke způsobu projednávání změn ve Sněmovně a k tomu, že je neprovází odborná debata a vláda nereflektuje stanoviska a připomínky odborné veřejnosti. "Apelujeme proto na vládu i zákonodárce, aby zajistili otevřenou a věcnou odbornou diskusi a přehodnotili navrhované kroky s ohledem na jejich dlouhodobé důsledky. Oslabení veřejnoprávních médií by neohrozilo pouze jejich vlastní fungování, ale mělo by také závažné dopady na podmínky pro rozvoj české kultury a živého umění ve všech jejich podobách, a to na celostátní i regionální úrovni," napsali zástupci asociace.
Koaliční poslanci v noci na sobotu prosadili vládní návrh v prvním čtení navzdory odporu opozice. Předloha tak zamířila k projednání do sněmovního výboru. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že díky novému financování státem média získají větší stabilitu a nezávislost, a vyzval opozici, aby, jak řekl, přestala eskalovat situaci.
Herci Moravského divadla Olomouc v přečteném prohlášení kritizovali obsah a nekoncepčnost navrhovaných změn, protože podle nich nejsou jasná nová pravidla financování ČT a ČRo ani jejich případná efektivnost. Vadí jim podobně jako asociaci orchestrů a sborů také způsob projednávání změny.
"Omezování prostoru pro parlamentní diskusi, věcnou argumentaci a vyjádření odlišných názorů v nás vyvolává vážné obavy o respektování demokratických principů," upozornili herci. Demokracie podle nich není vláda většiny. "Znamená také dodržovat pravidla, naslouchat argumentům a vytvářet prostor pro otevřenou diskuzi," uvedli herci, podle kterých by změna financování mohla omezit rozsah a dostupnost veřejnoprávního zpravodajství a posílit politický vliv na fungování obou médií.
Moravské divadlo na sociálních sítích pak uvedlo, že sdílí obavy o budoucnost ČT a ČRo. "Přáli bychom si, aby si obě instituce mohly i nadále zachovat svou nezávislost a poskytovat veřejnosti kvalitní služby, které mají v naší společnosti své nezastupitelné místo," stojí v prohlášení.
Kritika vládního návrhu zazněla například i během večerní děkovačky po představení v pražském Stavovském divadle či v historické budově Národního divadla. K iniciativě divadel se připojily také Západočeské divadlo v Chebu, Divadlo pod Palmovkou, Švandovo divadlo, Divadlo Na zábradlí, Divadlo Na Fidlovačce, Venuše ve Švehlovce, brněnské Divadlo Polárka, Divadlo X10, V.O.S.A., Cirk La Putyka či Činoherní studio v Ústí nad Labem.
K podpoře ČT a ČRo kvůli změně financování se v předchozích dnech připojila také divadla sdružená v Asociaci profesionálních divadel a Asociaci nezávislých divadel. Před ohrožením nezávislosti veřejnoprávních médií varovala třeba i Českomoravská konfederace odborových svazů, Stálá rada České biskupské konference či vedení některých vysokých škol.