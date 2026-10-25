Herci Moravského divadla Olomouc podpořili nezávislost České televize a rozhlasu

Autor: ČTK
  15:29aktualizováno  15:29
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Herci Moravského divadla Olomouc v sobotu večer při závěrečném poděkování divákům podpořili Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo) kvůli plánu vlády zrušit televizní a rozhlasový poplatek a převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Podle herců je nutné, aby si veřejnoprávní instituce zachovaly nezávislost, kterou podle kritiků vlády může změna financování ohrozit. Moravské divadlo to uvedlo na sociálních sítích. Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů dnes v tiskové zprávě informovala, že změny mohou negativně dopadnout i na kulturu a živé umění. Obavy má o budoucnost Symfonického orchestru Českého rozhlasu (SOČR) a dalších kulturních aktivit veřejnoprávních médií.

Asociace, která sdružuje 14 profesionálních souborů, má zároveň výhrady ke způsobu projednávání změn ve Sněmovně a k tomu, že je neprovází odborná debata a vláda nereflektuje stanoviska a připomínky odborné veřejnosti. "Apelujeme proto na vládu i zákonodárce, aby zajistili otevřenou a věcnou odbornou diskusi a přehodnotili navrhované kroky s ohledem na jejich dlouhodobé důsledky. Oslabení veřejnoprávních médií by neohrozilo pouze jejich vlastní fungování, ale mělo by také závažné dopady na podmínky pro rozvoj české kultury a živého umění ve všech jejich podobách, a to na celostátní i regionální úrovni," napsali zástupci asociace.

Koaliční poslanci v noci na sobotu prosadili vládní návrh v prvním čtení navzdory odporu opozice. Předloha tak zamířila k projednání do sněmovního výboru. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že díky novému financování státem média získají větší stabilitu a nezávislost, a vyzval opozici, aby, jak řekl, přestala eskalovat situaci.

Herci Moravského divadla Olomouc v přečteném prohlášení kritizovali obsah a nekoncepčnost navrhovaných změn, protože podle nich nejsou jasná nová pravidla financování ČT a ČRo ani jejich případná efektivnost. Vadí jim podobně jako asociaci orchestrů a sborů také způsob projednávání změny.

"Omezování prostoru pro parlamentní diskusi, věcnou argumentaci a vyjádření odlišných názorů v nás vyvolává vážné obavy o respektování demokratických principů," upozornili herci. Demokracie podle nich není vláda většiny. "Znamená také dodržovat pravidla, naslouchat argumentům a vytvářet prostor pro otevřenou diskuzi," uvedli herci, podle kterých by změna financování mohla omezit rozsah a dostupnost veřejnoprávního zpravodajství a posílit politický vliv na fungování obou médií.

Moravské divadlo na sociálních sítích pak uvedlo, že sdílí obavy o budoucnost ČT a ČRo. "Přáli bychom si, aby si obě instituce mohly i nadále zachovat svou nezávislost a poskytovat veřejnosti kvalitní služby, které mají v naší společnosti své nezastupitelné místo," stojí v prohlášení.

Kritika vládního návrhu zazněla například i během večerní děkovačky po představení v pražském Stavovském divadle či v historické budově Národního divadla. K iniciativě divadel se připojily také Západočeské divadlo v Chebu, Divadlo pod Palmovkou, Švandovo divadlo, Divadlo Na zábradlí, Divadlo Na Fidlovačce, Venuše ve Švehlovce, brněnské Divadlo Polárka, Divadlo X10, V.O.S.A., Cirk La Putyka či Činoherní studio v Ústí nad Labem.

K podpoře ČT a ČRo kvůli změně financování se v předchozích dnech připojila také divadla sdružená v Asociaci profesionálních divadel a Asociaci nezávislých divadel. Před ohrožením nezávislosti veřejnoprávních médií varovala třeba i Českomoravská konfederace odborových svazů, Stálá rada České biskupské konference či vedení některých vysokých škol.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne

Roury v lesích. Proč tu jsou?

Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti středočeských Dobřichovic a Všenor. Podle firmy Lesy ČR se nejedná o zapomenutý materiál.

Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany

Slavné čedičové varhany u Kamenického Šenova se proslavily především díky...

Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně Krasomile a ušlechtilém králi Miroslavovi jak utíkají před zbrojnoši přes Panskou skálu. Ve městě dodnes...

Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku

Artróza není automatický konec pohybu, sportu ani aktivního života.

Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále častěji a v pokročilých případech může vést až k operaci. Vědci ze Stanfordovy univerzity nyní...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany

Bobová dráha na Proseku

Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať Alpine Coaster 2.0, která nabídne jízdu rychlostí až 45 km/h. Místo původní restaurace vyrostly...

České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost

Botas × BJP Champ

Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní cestu, jak z obyčejného páru bot udělat limitovaný kousek, o kterém se mluví, a někdy i sběratelský...

Nezletilí kvůli penězům hrozili seniorovi nožem. Policie hledá další oběti a svědky

ilustrační snímek

Ani ne patnáct let bylo podle zjištění iDNES.cz nejmladšímu členovi party nezletilých, kteří 9. října letošního roku naháněli hrůzu v Karlových Varech. Po seniorovi požadovali peníze, jeden z členů...

26. října 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Ostrava spustí zimní program pro bezdomovce už od listopadu

ilustrační snímek

Ostrava letos mění podmínky zimního programu pro lidi bez přístřeší. Spustí ho dříve bez ohledu na venkovní teploty. Program, díky němuž se v zařízeních...

26. října 2026  9:38,  aktualizováno  9:38

Firma nese poloviční odpovědnost za újmu způsobenou únikem fenolu, potvrdil NS

ilustrační snímek

Nejvyšší soud (NS) zamítl dovolání společnosti Chemotex Děčín a potvrdil, že nese padesátiprocentní zodpovědnost za újmu způsobenou únikem fenolu v roce 2018....

26. října 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Vandal ve vedení radnice? ANO kritizuje lídra Pirátů za nápis na podporu ČT

Lídr Pirátů v Hradci Králové sprejuje nápis před kanceláří ANO na Třídě ČSA...

Nápis „ruce pryč od ČT“ nastříkal křídovým sprejem na chodník před sídlem hnutí ANO v Hradci Králové lídr kandidátky Pirátů a STAN Kamil Kubica. ANO jeho chování označilo za ničení městského majetku....

26. října 2026  11:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Čínská značka hlásí útok na evropské silnice. Tohle představila v Paříži

26. října 2026  10:57

Nevydařený seskok. Paraglidista seděl na větvi ve výšce 20 metrů, ale dolů nemohl

Paraglidista skončil po nevydařeném seskoku v koruně stromu na Orlickoústecku....

Pravděpodobně silný vítr stál za nehodou paraglidisty, který v sobotu odpoledne uvázl v koruně vysokého stromu. Do těžko přístupného terénu pod vrchem Kamenáč na Orlickoústecku museli v sobotu...

26. října 2026  10:52

Mezi Třebíčí a Vladislaví se chystá uzavírka, momentálně je provoz řízen semafory

26. října 2026  10:47

Řidička zastavila stopařce v papučích. Seniorka měla namířeno 150 kilometrů daleko

Všímavost pohotové řidičky zachránila ve čtvrtek odpoledne v...

Všímavost pohotové řidičky zachránila ve čtvrtek odpoledne v Ostravě-Michálkovicích šestasedmdesátiletou dezorientovanou ženu. Seniorka stopovala u krajnice v Rychvaldské ulici pouze v papučích a...

26. října 2026  10:12,  aktualizováno  10:37

Dopamine decor nahrazuje minimalismus. O co se jedná a proč byste ho měli chtít také?

Barvy lze do interiéru vnést skrze doplňky a dekorace.

Zatímco dříve býval za vrchol luxusu považován minimalismus a čisté linky, v současnosti se do interiérů nebo stylu oblékání čím dál tím více dostává hravost, romantika a pestrá paleta barev. Nový...

26. října 2026  10:36

Extrémní sucho. Nebýt hracholuské a nýrské přehrady, byla letos Plzeň bez vody

Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty....

Sucho je letos extrémní. Rybáři kvůli nedostatku vody nemohou v některých nádržích v západních Čechách obnovovat rybí obsádku. Nejnižší podzimní hladinu za dobu existence má hracholuská přehrada....

26. října 2026  10:32

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

A|X Armani Exchange otevírá svůj první obchod v Praze

26. října 2026  10:30

RSE s.r.o. představila na Chillventě 2026 průmyslový chiller s turbokompresorem

26. října 2026  10:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×