Historický Městský dům v Přerově zahalilo lešení, čeká jej kompletní obnova

Historický, více než 100 let starý Městský dům v Přerově zahalilo lešení s ochrannými sítěmi. Důvodem je havarijní stav jeho fasády. Podle odborníků hrozí riziko uvolňování omítek a dekorativních prvků, které mohou ohrozit bezpečnost chodců. Město proto přikročilo k ochranným opatřením, zároveň však plánuje kompletní vnější obnovu této historické památky, sdělila ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová. Zastupitelé zároveň tento týden odsouhlasili vypsání veřejné zakázky na rekonstrukci restaurace, stát bude kolem 38 milionů korun.
"Kontroly provedené během června a července letošního roku odhalily špatný až havarijní stav některých částí uličních fasád. Nejzávažnější problémy se týkají věže s hodinami, balkonu nad hlavním vstupem, sochařské výzdoby a horních partií budovy," uvedl náměstek primátora Miloslav Dohnal (ODS). Odborníci zároveň zaznamenali opadávání omítky a zdobných prvků směrem k veřejnému prostranství. Lešení je tak postaveno podél ulic Kratochvílova a náměstí T. G. Masaryka.
Městský dům je sídlem Kulturních a informačních služeb města Přerova. Za půlroční pronájem lešení a ochranných sítí radnice zaplatí zhruba 1,6 milionu korun. "Instalace lešení zároveň umožní důkladnou kontrolu celého pláště budovy. Na jejím základě bude možné přesně určit rozsah potřebných restaurátorských a štukatérských prací a připravit projektovou dokumentaci pro komplexní obnovu fasády Městského domu," uvedl Marek Rybářík z magistrátu. Radní již schválili zpracování projektové dokumentace na komplexní obnovu fasády včetně souvisejících opatření proti vlhkosti za téměř 800.000 korun. "Dokumentace by měla být podle uzavřené smlouvy o dílo hotova v dubnu příštího roku," doplnila mluvčí radnice.
Secesní dům z roku 1897, který je kulturní památkou a centrem kulturního dění ve městě, prošel v minulosti mnoha úpravami interiéru. Město po letech plánuje v něm opět otevřít také restauraci. Kvůli její kompletní obnově radnice vypíše veřejnou zakázku, náklady jsou odhadovány na 38 milionů korun. Nového provozovatele restaurace našlo město loni, provozovat ji má brněnská společnost Merlin People.