Hlas z Mohelnice: V Senátu chci hlídat sociální věci

Komerční sdělení
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Komerční sdělení

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Právník s handicapem kandiduje do Senátu za Litovelsko. Chce prosadit víceleté financování sociálních služeb, podporovat pečující rodiny a pomoci zastavit odchod mladých lidí z regionu. Sází na respekt, slušnost v politice a naslouchání těm, na které se často zapomíná.

Zadavatel: ANO 2011

Senátní volby 2026

Oznámení o transparentnosti

Proč chceš teď kandidovat do Senátu?
Co tě nejvíc štve na současném Senátu a co bys tam chtěl zlepšit?
Jaké tři nejdůležitější věci bys chtěl prosadit pro Olomoucký kraj?
Jak vnímáš svou případnou roli – jako hlas lidí, kteří jsou často přehlíženi?

Chci se hlavně soustředit na sociální oblast. Podle mě musíme v oblasti sociálních služeb přijmout taková opatření, která sice budou efektivní, ale taky budou znamenat vyšší náklady pro všechny, stát, kraje obce a ostatně nás všechny. Bez toho může systému sociálních služeb dojít do několika let dech. Dále je to zastaralost zákonů, např. zákon o sociálních službách je starý 20 let. Na Senátu mě zlobí zejména to, že se z něj za minulé vlády stala hlasovací mašina, přes kterou prošel de facto každý její návrh. Ústava předpokládá, že Senát má kontrolovat většinu v Poslanecké sněmovně. V Senátu chci pojmenovávat věci tak, jak jsou, hlídat kvalitu návrhů zákonů z Poslanecké sněmovny, hlavně v oblasti sociálních věcí, přispět k zajištění víceletého financování sociálních služeb, přispět ke zlepšování podmínek sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a pečujících rodinných příslušníků. Dál chci propagovat Olomoucký kraj jako místo, kam má smysl jezdit, kde má smysl utrácet peníze a investovat. Přitom se vždycky budu ptát, jaký dopad bude mít určitý zákon na ty nejslabší, budu přemýšlet o jejich životních příbězích.

Hodnoty a pohled na politiku

Jaké jsou tvé hlavní životní hodnoty?
Kde bys sám sebe zařadil – jestli spíš ke středu, pragmatikovi, nebo někam jinam?
Co si myslíš o současné politické kultuře v Česku (polarizace, korupce, byrokracie…)?
Jaký je tvůj styl politiky?

Práce, práce, práce a zase práce. A hlavně mít kompletně zameteno před svým prahem, než za něco zkritizuju toho druhého. Celkově se snažím být normální. Dá se jenom těžko vlézt do nějaké škatulky. Ale řekl bych o sobě, že jsem levý střed, kdysi jsem byl voličem ČSSD, který lpí na tom, aby některé věci zůstaly na svých místech. Například manželství chápu jako vztah mezi mužem a ženou a jako jednu ze základních kulturních kotev české společnosti. Co se týče polarizace, korupce a byrokracie, ty tady vždycky byly a vždycky budou. Musíme se ale všichni snažit o to, aby tady byly v co nejnižší míře a jít příkladem. Na politické kultuře se mi nejmíň líbí to, že někteří politici tu „druhou stranu“ shazují a odosobňují. Jako by na té „druhé straně“ nestál ani člověk a plnoprávný občan tohoto státu. Toho se musíme vyvarovat, protože to může mít zlé následky, jako kolikrát v minulosti. Můj styl jednání je vždycky a všude stejný, respekt, naslouchání, diskuze, argumenty a nevyvolávání konfliktů.

Vazba na region

Kde přesně bydlíš a proč právě tento senátorský obvod?
Jaké problémy dobře znáš z Olomoucka a okolí?

Celý život, 42 let, bydlím v Mohelnici, která do senátního obvodu č. 66 spadá, takže jsem v tomhle senátním obvodu doma. Problémy, které vidím jako aktuální, jsou nedostatečná dostupnost zdravotní péče a sociálních služeb, vylidňování prakticky všech obcí v obvodu a odchod mladých obyvatel jinam, stav silnic II. a III. třídy, kterými je náš obvod protkán, boj se suchem a přívalovými povodněmi, přičemž musíme zavést efektivní způsoby zadržování vody a hospodaření s ní, a také neexistence technického vzdělávání vysokoškolského stupně v regionu.

Je o tobě známo, že máš zdravotní postižení. Jak to ovlivnilo tvůj život? Co ti tahle zkušenost přináší v práci i v případné politice? Máš nějaký silný příběh, kdy ti právě tvá situace pomohla lépe pochopit problémy ostatních lidí?

Dá se říct, že tenhle fakt ani nevnímám, protože mám těžké zdravotní postižení celý život. Prostě jsem si zvykl. A doma se nepřipouštělo nic jiného než ty nejlepší známky, což bylo to nejlepší, co pro mě rodiče mohli udělat. Díky tomu se teď práci a v každém okamžiku mého života snažím dělat víc než mí zdraví spolupracovníci, abych přesvědčil o své užitečnosti. Konkrétní silný příběh mě teď nenapadá, za 14 let práce pro Národní radu osob se zdravotním postižením na pozici právního poradce jsem jich zažil hodně. Moje životní zkušenosti mě ale určitě ovlivnily tak, že se v podstatě denně dostávám do situací, kdy se snažím ostatním vysvětlovat názory, postoje a potřeby nás lidí se zdravotním postižením. A je dobré, že lidé kolem mě a ti, se kterými se setkávám, jsou k tomu vstřícní.

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