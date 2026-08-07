Hněvotín plánuje obnovu historické Tvarůžkové cesty do Olomouce

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Rampy u cyklostezky do Lutína

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Obec Hněvotín, jejíž název je zřejmě odvozen od jejího zakladatele Hněvoty, se nachází pět kilometrů od Olomouce a patří k nejstarším obcím na Hané. První doloženou zmínku o obci lze nalézt v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141.

Dříve se za nejstarší považovala listina z roku 1078, což znamená, že si obec za dva roky připomene úctyhodných 950 let od první historické zmínky. Oba zápisy svědčí o tom, že Hněvotín je slovanského původu. Ve 13. století, za krále Přemysla Otakara II., byli však do českých zemí povoláváni němečtí osadníci. To způsobilo pozdější převahu obyvatel německého původu a užívání názvu „Nebotein“, jak lze číst na otisku obecního pečetidla z roku 1670.

Hněvotín coby kolébka výroby proslulých tvarůžků významnou měrou přispěl k rozmachu sýrařství na Hané. Syrečky se od místních výrobců vyvážely po tzv. Tvarůžkové cestě na trhy do blízké Olomouce a následně vlakem až do Vídně či Terstu. S tím se pojí i zajímavý příběh: ve druhé polovině 19. století se jedna z hněvotínských obyvatelek přivdala i s originální recepturou na syrečky do rodiny Wesselsových v Lošticích. Dodnes tam úspěšně pokračuje výroba pod světoznámou značkou A.W.

V roce 2024 obec vybudovala novou cyklostezku do sousedního Lutína společně s multifunkčním skateparkem, který hojně využívají sportovci z celého okolí. Vedení Hněvotína aktivně usiluje o bezpečné propojení regionu s Olomoucí pomocí sítě cyklostezek. Ty mají lidem usnadnit cesty za kulturou a sportem, které pořádají obce Mikroregionu Kosířsko i samotné krajské město. V příštím roce se tak zahájí výstavba trasy do Topolan, na níž se bude finančně podílet i Olomouc. Zadána byla také studie pro cyklostezku směřující k olomouckému Hornímu lánu. Obec rovněž usiluje o obnovu historické Tvarůžkové cesty z Hněvotína přes dálnici D35 směrem k Tabulovému vrchu.

Sportovní areál Hněvotín

V současnosti se obec s téměř 1 800 obyvateli může pochlubit moderní mateřskou a základní školou, sportovní halou, rozlehlým sportovním areálem, FIT stezkou či přírodní památkou Na Skále. Zásadní je pro vedení obce skvělá spolupráce s místními spolky, díky nimž Hněvotín získal v roce 2016 titul Vesnice Olomouckého kraje. K nejvýznamnějším patří TJ FC Hněvotín, který letos oslavil 75 výročí, SDH Hněvotín se 130-ti letou historií, ProVás Hněvotín, skupina BABA, Myslivecký spolek Blata, Klub seniorů, Český červený kříž, Mateřský klub Beruška nebo pěvecký sbor TYNOTY. Jsou to právě tito občané, kteří svou nezištnou dobrovolnickou činností přispívají k vynikajícímu klimatu v obci. Především jejich zásluhou je o Hněvotín, zvláště mezi mladými rodinami, tak velký zájem. Obec se tím stává klidným a ideálním místem pro život.

ZŠ + TV Hněvotín

Obecní pečetidlo a nové symboly

Historické pečetidlo má kruhový tvar o průměru 32 mm a jeho obvod lemuje provaz. Uvnitř je vyryta legenda „SIGEL DES DORF NEBETEIN 1670“. V pečetním poli je zobrazena postava muže v kněžské komži s mitrou na hlavě a opatskou berlou v ruce. Předpokládá se, že jde o patrona místního kostela sv. Leonarda. Před ním je štít, v němž jsou křížem umístěny radlice s krojidlem, a kolem se vznášejí mraky.

Pečetidlo Hněvotín

Až do roku 2014 využíval Hněvotín pečetidlo jako svůj znak. Změna přišla 6. září 2014, kdy byly obci oficiálně předány nové symboly z dílny vexilologa Mgr. Jana Tejkala. Autor vycházel z historie a ze symbolů na pečetidle. V konečné podobě tak do znaku umístil radlici s krojidlem, berlu a zlatý kotouč, který hrdě symbolizuje výrobu syrečků.

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