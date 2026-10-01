Hnutí SpOLečně vyloučilo případnou koaliční spolupráci v Olomouci s SPD

Hnutí spOLečně dnes vyloučilo případnou koaliční spolupráci v Olomouci s SPD, která tam bude v nadcházejících komunálních volbách kandidovat spolu se Svobodnými a Trikolorou. SpOLečně chce v letošních volbách získat nejméně pět mandátů v zastupitelstvu, nyní v něm má čtyři zastupitele. Novinářům to dnes řekl předseda spOLečně Robert Runták. ČTK zjišťuje vyjádření SPD. Do komunálních voleb v Olomouci je zaregistrováno 12 kandidátek. Volby budou v pátek 9. října a v sobotu 10. října.
"Hnutí spOLečně v tomto okamžiku vylučuje koaliční spolupráci s hnutím SPD," uvedl Runták, podle kterého tomuto rozhodnutí předcházela "hluboká a intenzivní diskuse" uvnitř spOLečně. "Ukázalo se, že pro většinu členů našeho hnutí je spolupráce na koaliční bázi s SPD nepřijatelná, takže ji předem vylučujeme," dodal Runták, který je na kandidátce spOLečně na druhém místě.
Lídr spOLečně a kandidát na primátora Otakar Štěpán Bačák rozhodnutí nespolupracovat s SPD zdůvodnil tím, že se místní představitelé SPD "nevymezují vůči nejradikálnějším postojům, které SPD má". Bačák řekl, že SPD uspořádala v historickém centru Olomouce předvolební akci, ačkoliv podle dohody politických subjektů měla být tato část města z kampaně vyjmuta. "Sice po právní stránce zřejmě nic neporušili, ale po morální stránce se nám předvedli v tom nejhorším světle. A s takovými partnery je velice těžké spolupracovat. Abychom se báli, jak morálně tu koalici podrazí, tak do toho opravdu nechceme jít," dodal Bačák.
SpOLečně podle Runtáka po volbách nevstoupí do radniční koalice za předpokladu, že by jedna strana měla nadpoloviční většinu v radě města. Hnutí ANO, které v Olomouci zvítězilo v komunálních volbách v roce 2022, má nyní v jedenáctičlenné městské radě šest zástupců. "Možností, jak koalici do budoucna poskládat, je samozřejmě několik. Jedna se nabízí v zásadě na půdorysu stávající koalice, která by plus minus mohla pokračovat dál. Je to samozřejmě jedna z možností, o které diskutujeme," uvedl Runták.
Variant povolební spolupráce je ale podle Runtáka více, spOLečně proto komunikuje i s ostatními stranami. "Chceme jít do koalice, která z našeho pohledu bude mít smysl a budeme schopni město Olomouc posouvat dále. Nechceme jít do koalice, která bude jenom stagnovat a udržovat město ve stavu, v jakém je," dodal Runták.
V roce 2022 komunální volby v Olomouci vyhrálo ANO. Získalo 16 mandátů v zastupitelstvu, které má 45 členů. Druhá skončila koalice Spolu s deseti mandáty. Třetí koalice ProOlomouc a Pirátů získala osm mandátů. Čtvrtá SPD a Trikolora má pět zastupitelů, spOLečně čtyři a STAN dva. V Olomouci nyní vládne ANO s ProOlomouc a Piráty a spOLečně.