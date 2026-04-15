Slzy radosti, totální euforie. Bouřící plechárna oslavila postup dorostenců Mory

Lukáš Jakubíček
  11:52
Hokejový dorost olomoucké Mory se po dvou letech vrací do extraligy poté, co až v posledním sedmém zápase finálové série rozhodl o vítězství nad Kladnem po výhře 2:1. A přestože nešlo o zápas A-týmu, atmosféra v „plechárně“ stála za to. Reportér iDNES.cz byl u toho.
Olomoučtí hokejoví dorostenci slaví ligový titul a současně návrat do extraligy. (14. dubna 2026) | foto: Adina Králová, HC Olomouc

Momentka ze sedmého finále dorostenecké hokejové ligy mezi Olomoucí a Kladnem....
Fanouškovský kotel se v olomoucké plechárna zaplnil i na rozhodující sedmý...
Jeden z diváků u vstupu na stadion utrousí: „Dneska to bude narvané.“ A má pravdu. Přibližně dvacet minut před začátkem úterního utkání se tribuny začínají poměrně slušně plnit a celý zápas naplňují znění svého chorálu, v němž zpívají: „Když hraje naše Mora, tak ticho nebude.“ Platí to i pro zápas mladých hokejistů.

Na sedmém finále hokejové CCM ligy dorostu mezi Olomoucí a Kladnem se sešla pestrá skupina fanoušků. Mezi dvěma tisíci diváky jsou rodiče s dětmi, členové kotle, senioři, skupinky teenagerů a jedna paní má s sebou dokonce i pejska. Klub udělal vstřícné gesto a na stadion pouští zadarmo. U vstupu si diváci můžou nechat pomalovat tváře, na stejném místě je připraveno i občerstvení.

Stařičká plecharéna tak skoro vypadá jako během extraligového utkání. Po tribunách pochoduje maskot Kokrhel, klub otevřel svůj fanshop a fanoušci zápasem žijí. Přestože se hraje mač druhé nejvyšší dorostenecké soutěže.

Ale je to sedmý zápas finálové série. Největší možná událost a nejdramatičtější zápas hokejové sezony, ať už hrajete NHL, dorost, nebo pralesní soutěž. Speciálně když se hraje o postup do nejvyšší české dorostenecké ligy.

Hráči se připravují na úvodní buly a tribuny bouří. V reakci na to se dostávají do varu také hráči na střídačce, kteří podporují své spoluhráče na ledě kopáním a boucháním do mantinelu. Kotel začíná tradičním pokřikem „Vstaňte všeci Moravané, hokej dneska vládne Hané“ a v podobném duchu tribuny žijí celý zápas. Kotel zpívá své klasické chorály a přidávají se k němu i postranní tribuny.

„Neskutečná atmosféra. Že na ligu dorostu přijde tolik lidí a ještě fandí… klobouk dolů před každým, kdo přišel,“ zdůrazňuje útočník A týmu Mory Jakub Navrátil, jenž se svými spoluhráči celý zápas sleduje z tribuny, kde sedí přímo mezi fanoušky.

Fandit přišli i hráči A týmu

Spojení mezi všemi lidmi na stadionu ukazuje střelec první olomoucké branky Tomáš Vymětal, který při oslavě gólu sundává helmu, pod níž má pomalovanou tvář stejným způsobem jako velká část fanoušků na tribunách.

Téměř plný domácí kotel následně vyvolává jeho jméno a tleskají i přítomní hráči A týmu, kteří si zápas nenechali ujít. Kromě Navrátila je tady například kapitán Ondrušek, útočníci Plášek a Macuh nebo loučící se Lukáš Nahodil a Petr Fridrich.

Fanouškovský kotel se v olomoucké plechárna zaplnil i na rozhodující sedmý finálový zápas ligy dorostenců. (14. dubna 2026)

„To, co dnes předvedli rodiče a fanklub, kteří nás přišli podpořit, je nádherné. S některýma klukama to trošku zamávalo, před takovou atmosférou hráli poprvé,“ prozrazuje trenér olomouckého dorostu Jan Křivohlávek.

Kladno na vedoucí gól rychle odpovídá, čímž potěšilo fanynku Rytířů. Její modrobílý dres na tribuně vyčnívá z převahy červených barev. „Mám tady syna,“ odůvodňuje svou dalekou cestu. „Jedu z Maďarska, takže to mám po cestě,“ dodává s úsměvem.

Celá finálová série se doposud překlápěla z jedné strany na druhou. První dva zápasy vyhrála Olomouc, následně třikrát vítězství vybojovalo Kladno a šestý zápas zase ovládli Kohouti. Sedmý zápas je hodně opatrný a vyrovnaný. Když už někdo chybu udělá, skvěle zasáhne jeden z brankářů.

„Já teda hokeji nerozumím, ale toto se přece musí dávat,“ směje se jeden z fanoušků.

Olympionik a jednička bodování. Odchody, které mohou hokejovou Olomouc bolet

„Zápas je zatím super, myslím, že po dvou třetinách máme víc ze hry, takže věřím našim, že to zvládnou a vyhrajou,“ hodnotí první dvě třetiny Navrátil.

Ve třetí třetině však žádnou další branku nevidíme a zápas se rozhoduje v prodloužení hraném tři na tři.

Kapitán: Neskutečná euforie, brečel jsem!

Největší drama zápasu přichází právě v prodloužení. Po odehrané minutě trefují kladenští tyč a vzápětí olomoucký Kristian Machač v čase 61:47 rozhoduje o návratu Hanáků do extraligy dorostu.

„Vůbec jsem nevěděl, co se děje, neskutečná euforie. Brečel jsem, kluci na mě skákali, ale já jsem byl mimo,“ raduje se kapitán Machač.

Kohouti z extraligy dorostu sestoupili na jaře 2024. „Od začátku sezony jsme věřili tomu, že můžeme postoupit. Hráli jsme týmově a chtěli jsme vyhrát,“ líčí Machač.

Trenér Křivohlávek dodává: „Obrovská úleva, štěstí a radost hlavně za kluky. Play off bylo náročné, ale když teď vidím kluky se svými rodiči, je to strašně dojemné.“

Všichni hráči na ledě se narodili v roce 2009, nebo později. Bezpochyby odehráli svůj nejdůležitější zápas dosavadní kariéry a je to pro ně velký svátek.

„Ze začátku jsem se trošku klepal, ale v průběhu zápasu to bylo super. Diváci nás hnali dopředu. Takový zápas jsem ještě nezažil a nikdy na něj nezapomenu. Moc si vážíme toho, že lidé přišli. Bez nich bychom to nezvládli,“ cítí kapitán čerstvých vítězů CCM ligy dorostu Machač.

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

NS: Soud v Praze se znovu bude muset zabývat sporem o miliony z Key Investments

ilustrační snímek

Odvolací Vrchní soud v Praze se bude muset znovu zabývat sporem týkajícím se vrácení více než 106 milionů korun Praze 13, které městská část obdržela od Key...

15. dubna 2026  10:54,  aktualizováno  10:54

NS: Soud v Praze se znovu bude muset zabývat sporem o miliony z Key Investments

ilustrační snímek

Odvolací Vrchní soud v Praze se bude muset znovu zabývat sporem týkajícím se vrácení více než 106 milionů korun Praze 13, které městská část obdržela od Key...

15. dubna 2026  10:54,  aktualizováno  10:54

Technická univerzita Ostrava představí školákům technické i přírodovědné obory

ilustrační snímek

VŠB - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) chystá na čtvrtek tradiční přehlídku technických, přírodovědných i ekonomických oborů určenou žákům základních a...

15. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Kolín obnoví workoutové hřiště u lávky, nápad vzešel z participativního rozpočtu

ilustrační snímek

Kolín kompletně obnoví workoutové hřiště poblíž lávky přes Labe. Nápad vzešel z návrhů posledního ročníku participativního rozpočtu, při hlasování získal třetí...

15. dubna 2026  10:48,  aktualizováno  10:48

Janáčkova filharmonie Ostrava představuje program 73. sezony

15. dubna 2026  12:30

OBRAZEM: Jako za starých časů. Malebná ulička uprostřed Prahy rozkvetla do krásy

Rozkvetlé jaro v legendární pražské ulici Na kocourkách.

Na první pohled nenápadná ulička Na Kocourkách ve Střešovicích skrývá jednu z nejpůvabnějších částí Prahy. Malé domky, úzké průchody i rozkvetlé stromy tu vytvářejí atmosféru staré vesnice uprostřed...

15. dubna 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Nejvážnější následky cyklistických nehod nesou senioři bez přilby

15. dubna 2026  12:10

Slzy radosti, totální euforie. Bouřící plechárna oslavila postup dorostenců Mory

Olomoučtí hokejoví dorostenci slaví ligový titul a současně návrat do...

Hokejový dorost olomoucké Mory se po dvou letech vrací do extraligy poté, co až v posledním sedmém zápase finálové série rozhodl o vítězství nad Kladnem po výhře 2:1. A přestože nešlo o zápas A-týmu,...

15. dubna 2026  11:52

Kubovo Naše Česko míří na Vysočinu, jeho tváří se stává brodská místostarostka

Havlíčkobrodská místostarostka Marie Rothbauerová spojila síly s jihočeským...

Místostarostka Havlíčkova Brodu Marie Rothbauerová po svém odchodu z ODS přechází k nově vznikajícímu hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. Bude jeho hlavní a dosud jedinou známou tváří...

15. dubna 2026  11:52

Osmnáct let za ubodání stařenky, znalkyně zpochybnily schizofrenii obžalovaného

Policisté vyšetřují smrt seniorky v pražských Kbelích jako vraždu. (29. září...

Za loňské ubodání devadesátileté seniorky v jejím bytě ve Kbelích dnes pražský městský soud potrestal Adama Egrta 18 lety vězení. Součástí trestu je i ústavní léčení. Osmadvacetiletý muž se k...

15. dubna 2026  11:52

Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha

Petřín (duben 2026)

Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému mostu, odkud se otevírají výhledy na panorama Manhattanu i na Sochu svobody. Jenže romantická...

15. dubna 2026  11:45

Pavilon posunul nemocnici do nového století, náklady přesáhly miliardu

Dokončený multioborový pavilon v rychnovské nemocnici (15. dubna 2026)

Rychnov nad Kněžnou má konečně moderní nemocnici. Královéhradecký kraj otevřel nový multioborový pavilon s urgentním příjmem, do kterého se přestěhovaly operační sály, chirurgie a ortopedie, oddělení...

15. dubna 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

