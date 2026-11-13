Olomoucké Divadlo nacucky! uvede novou autorskou inscenaci s názvem Bacha, holub! Hra se s nadsázkou, humorem i se syrovou realitou dívá na město z ptačí perspektivy a otevírá téma komplikovaného soužití lidí a zvířat ve veřejném prostoru. Dotýká se také otázek domova, vykořenění a práva na místo k životu, sdělila ČTK mluvčí divadla Kristýna Slavíková. Režie se ujala Viktorie Vášová, premiéra se uskuteční v pátek 20. listopadu.
Inscenace poukazuje na to, že holubi do měst si lidé sami přivedli a po staletí je chovali a využívali. "Dnes se je z míst, kde žijí, snažíme vytlačit. Zajímá nás moment, kdy se živý tvor snaží někde usadit, vrací se na místo, které zná jako domov, ale zjišťuje, že už nemá kam. Právě v téhle nemožnosti někde spočinout se příběh městských ptáků začíná nenápadně dotýkat širšího pocitu vykořenění či bezdomovectví," přibližuje východiska inscenace režisérka Viktorie Vášová.
Hra podle jejích tvůrců stojí na neustálé proměně měřítka, perspektiv i charakterů. "Herečky Sára Vosobová a Milada Vyhnálková plynule přecházejí mezi světem zvířat a lidí - od každodenního života samotných ptáků až po debaty v komunální politice, kde otázku soužití záhy vytlačuje hledání způsobů, jak se holubů ve městech zbavit," doplnila mluvčí divadla.
Proměnu optiky z celku na detail přitom rozvíjí scénografie Terezy Havlové, která si s nadsázkou a smyslem pro humor pohrává se stylizací. Herečky na jevišti z větviček stavějí hnízda, kvůli všudypřítomným zábranám je však vzápětí boří a přenášejí jinam, zatímco důvěrně známé prostředí kolem nich nabývá zcela jiných proporcí.
Mezi oběma světy se přelévají i kostýmy. Prostřednictvím holubích masek a civilních oděvů se obě aktérky stávají jak samotnými opeřenci, tak konkrétními lidmi, kteří do jejich života zasahují. Inscenace sleduje celou škálu lidského boje s holuby - od nenápadných bodců na římsách přes plošné odchyty až po jejich systematickou likvidaci plynem. "Inscenace tak otevírá zásadní společenské téma: Komu vlastně patří veřejný prostor a kdo rozhoduje o tom, kdo v něm má právo zůstat?," dodala Kristýna Slavíková.
Divadlo nacucky! je součástí kulturního domu nacucky! se sídlem na Dolním náměstí. V kulturním domě sídlí kromě divadla také galerie, vzdělávací platforma i kavárna. K prvním výrazným bodům současné sezony patřila inscenace Orfeus a Eurydika v režii Jana Friče s hudební úpravou Jakuba Kudláče. Podle tvůrců jde o autorskou, performativní adaptaci klasického mýtu, která staví na tradiční operní formě.