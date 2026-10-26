Hospic na Svatém Kopečku u Olomouce vyhlásil sbírku na přistýlková křesla

Autor: ČTK
  11:17aktualizováno  11:17
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Hospic na Svatém Kopečku u Olomouce vyhlásil veřejnou sbírku na nákup přistýlkových křesel. Sbírku spouští cíleně před Vánocemi, nese název Darujte možnost být spolu. Jejím cílem je získat 429.000 korun na 13 nových přistýlkových křesel, díky nimž bude moci rodina i přátelé zůstávat u svého blízkého pohodlně i přes noc. ČTK o tom informovala za hospic Klára Pospíšiliková.

V hospici mohou lidé navštěvovat své příbuzné či známé bez časového omezení, s člověkem na sklonku života mohou zůstat i přes noc. Zástupci hospice přitom vyzdvihují především potřebu být nablízku. "Vánoce nám připomínají, jak důležité je mít kolem sebe lidi, které milujeme. Pro rodiny našich klientů může být možnost zůstat spolu, třeba i přes noc, tím nejcennějším darem. Chceme jim umožnit, aby mohli být se svým blízkým co nejdéle a bez zbytečných omezení," uvedla ředitelka svatokopeckého hospice Šárka Jelínková.

Hospic na Svatém Kopečku je jediným svého druhu v Olomouckém kraji. V loňském roce pečoval v lůžkové části o 313 lidí a průměrný počet návštěv byl 17 denně. Stávající přistýlková křesla jsou podle zástupců hospicu hojně využívaná a po letech už dosluhují. "Potřebujeme proto pořídit 13 nových křesel do jednolůžkových pokojů. Nejde přitom o běžná křesla z nábytkářství - musí být pevná, bezpečná, odolná pro každodenní používání a splňovat požadavky na vybavení zdravotnického zařízení," doplnila Pospíšiliková. Cena jednoho křesla je 33.000 korun.

Sbírka byla na webu hospice spuštěna v těchto dnech a potrvá do konce prosince letošního roku. Dárci mohou přitom přispět libovolnou částkou.

Hospic na Svatém Kopečku zřídila Arcidiecézní charita Olomouc v bývalém poutním domě, otevřen byl v roce 2002. Poskytuje lůžkovou i mobilní hospicovou péči lidem se závažným onemocněním a podporu jejich rodinám a blízkým. Jeho kapacita je 30 lůžek v převážně jednolůžkových pokojích. Za rok jeho péči využije přibližně 280 klientů. Od roku 2023 hospic poskytuje také zdravotní péči pacientům v jejich domácím prostředí.

Kromě hospice na Svatém Kopečku podobné služby poskytuje v Olomouckém kraji od roku 2016 také mobilní hospic Nejste sami.

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