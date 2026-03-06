Své rozhodnutí zveřejnil provozovatel podniku Radovan Hořín v pátek ráno ve facebookovém příspěvku. „Píšu vám tohle s nejtěžším srdcem, jaké jsem kdy měl. Celých 13 let byla hospoda U Ervina mým světem, mým domovem a místem, kde jsme společně prožili dobré i zlé. Ale dnes, po těch třinácti letech, pro vás otevírám úplně naposled,“ uvedl.
Podnik tak po dlouhých letech zavírá, a to i navzdory významné podpoře ze strany veřejnosti, která se vzedmula minulý měsíc. Právě tehdy totiž Hořín oznámil finanční potíže s provozem hospody v souvislosti s cenami energií. Podle dřívějšího vyjádření pro iDNES.cz přirovnal provozovatel ohlas veřejnosti k lavině, kdy lidé přispívali částkami od desítek po tisíce korun.
Část vybraných peněz poslal dál
„Vaše pomoc mi umožnila důstojně vyrovnat nejnutnější provozní náklady spojené s ukončením této éry,“ poznamenal. Hořín se zároveň rozhodl „větší část vybraných peněz“ věnovat lidem, kteří se podle jeho slov nacházeli v ještě těžší situaci, než je on sám.
Provoz se hospodský rozhodl ukončit kvůli tomu, že se mu nepodařilo najít kuchaře a obsluhu. „Chtěl jsem to s vaší pomocí zachránit, strašně moc. Vaše podpora mi dala naději, kterou jsem už ztrácel. Jenže hospoda nejsou jen zdi a peníze na elektřinu. Jsou to hlavně lidi,“ vysvětlil Hořín s tím, že se nyní chce soustředit zejména na své zdraví.
Také v tomto případě sklízí podnik slova podpory od svých příznivců. „Škoda každé hospody, každého obchodu a každé fabriky či firmy, která to díky energiím a finančním potížím nedá. Chtěl jsem se někdy v létě stavit, ale život jde dál,“ uvedl v komentáři pod facebookovým příspěvkem Antonín J.
Hlubočský podnik U Ervina se proslavil zejména během covidových restrikcí. Navzdory vládním opatřením proti šíření koronaviru zůstal podnik otevřený. Za to také dostal od olomouckého magistrátu pokutu ve výši devět tisíc korun. Také tehdy podnikatel restauraci otevřel, aby zaplatil základní náklady na provoz, jelikož podpora ze strany státu nestačila na jejich pokrytí.