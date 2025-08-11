Lidé nosí plné košíky hub včetně pravých hřibů, žně teď dočasně přeruší vedra

Na polích nyní sklízejí úrodu kombajny, svoje žně ovšem mají díky vydatným dešťům z poslední doby v lesích Olomouckého kraje také houbaři. Vyznavači „národního sportu“ mohou vyrazit do listnatých i jehličnatých porostů prakticky najisto, rostou tam všechny nejoblíbenější druhy hub včetně nejžádanějších pravých hřibů. Ovšem také smrtelně jedovaté kusy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Kromě hřibu smrkového a dubového tak lidé nyní narazí z hřibovitých hub na křemenáče, kozáky, suchohřiby a klouzky. Rostou i oblíbené lupenovité houby jako muchomůrka růžovka nebo bedly a také lišky.

„Roste toho hodně. Podmínky jsou dobré, a to v jehličnatých i listnatých lesích,“ shrnuje mykolog Jiří Polčák, který působí v houbařské poradně Muzea Komenského v Přerově. Podle něj se daří i vzácným druhům, jako jsou hřib královský nebo hřib rubínový.

Nejlépe je na tom Šumpersko a Jesenicko, velké šance na plné košíky mají také houbaři v lesích Drahanské vrchoviny, kolem Olomouce či podél hranice s Beskydy. Snímky košíků plných praváků z oblasti Konicka, Plumlova, Senice na Hané, Velkého Kosíře či Drahan se nyní chlubí houbaři třeba na portálu nahouby.cz.

Houbaření má ale i svá úskalí. Podle odborníků už rostou velmi nebezpečné jedovaté houby včetně muchomůrky zelené a tygrované. Jejich konzumace může skončit i smrtí. Objevují se také vzácné jedovaté houby jako hřib satan, nachový a Moserův.

„Tyto houby sice nejsou smrtelně jedovaté, ale můžou vyvolat silné průjmy a zvracení,“ vysvětluje Polčák a dodává, že už se v poradně s prvním případem otravy tuto sezonu setkal.

V regionu zatím vážnou otravu nezaznamenali

Řada houbařů navíc podle jeho zkušeností jde neštěstí naproti už tím, že sbírá houby, které nezná. „Lidé nám do poradny občas přinesou bednu od banánů plnou hub. Řeknou, ať jim tam necháme ty jedlé a jedovaté vyhodíme,“ vzpomíná odborník.

V největším zdravotnickém zařízení v kraji, olomoucké fakultní nemocnici, zatím nikdo s otravou neskončil. „Žádné vážné případy otravou hub jsme na urgentním příjmu nezaregistrovali,“ potvrzuje mluvčí Adam Fritscher.

Polčák upozorňuje, že nezodpovědní houbaři po sobě v lese také nechávají nepořádek a často plodnice i rozkopávají. Lesníci a ochranáři si rovněž stěžují na to, že mnozí houbaři bezohledně parkují svá auta. Mohou pak blokovat průjezd lesnické techniky, nebo dokonce obsazovat chráněné lokality.

„V posledních dnech se množí případy, kdy řidiči neoprávněně vjíždějí auty přímo do lesních porostů, a to včetně přísně chráněných území. Takové jednání je v rozporu se zákonem,“ varuje před pokutou Kateřina Dobešová ze Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Základ bezpečnosti je Záchranka a nabitý mobil

Šance nasbírat dost hub na oblíbenou praženici nebo klasickou omáčku láká do lesů také lidi, kteří se v přírodě neumějí dobře orientovat.

„Každý rok zaznamenáváme několik případů, kdy se lidé v lese při houbaření ztratí,“ potvrzuje policejní mluvčí Libor Hejtman. Někdy se podle něj dokonce zatoulají houbaři z Polska na Moravu nebo naopak český houbař překročí hranice s Polskem.

Výjezdy a pátrání očekávají strážci zákona v druhé polovině srpna, kdy je počet lidí v lesích výrazně větší. „Snažíme se na houbaře apelovat, aby měli staženou aplikaci Záchranka a dobře dobitý mobil. Starším lidem doporučujeme chodit ve dvojicích a říct přátelům či rodině, kam se rozhodli na houby vyrazit,“ radí Hejtman.

Tento týden se zřejmě podmínky pro houbaření dočasně zhorší. Houbám totiž sice teplo svědčí, velká horka však mohou naopak jejich růst zbrzdit či zastavit.

„Vyšší teploty postupně kvůli zvýšenému výparu sníží vlhkost půdy v lesích a zpomalí tak růst hub,“ upozorňuje Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu. Pro houby by mělo nastat lepší počasí na konci týdne, kdy se zase rozprší.

