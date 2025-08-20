Páteční program začíná v 16 hodin, kdy má za úkol rozpálit festivalové publikum česko-vietnamský cloud rapper Anki.
„Na festivalu Hrady CZ vidím generačně úplně jiné publikum než na koncertech. A je to pro mě krásné a moc mě to baví. Třeba můj pomalý song Omluva znají úplně všichni. Všiml jsem si, že si ho notují tvrdí rockeři s bradkou, a to mi dělá opravdu radost,“ pochvaluje si atmosféru festivalu Hrady CZ zpěvák Ben Cristovao, který zde vystupuje historicky podruhé.
Přidá se Divokej Bill či maskovaní Dymytry, ale také například Marpo překvapující originálním country stylem. Energickou show nabídne Sofian Medjmedj.
Sobotní program odšpuntuje už v 11 hodin stále populárnější rockové trio Doctor Victor, které si před několika lety vybrali pro svůj koncert v České republice jako předkapelu slavní AC/DC.
Hrady CZ oslaví kulatiny na osmi místech. Vystoupí Visací Zámek, Marpo i Kabáti
V jedinečné sólové a akustické sestavě s fenomenálním trumpetistou Nikolaosem Grigoriadisem se představí Richard Krajčo. Nebude chybět ani písničkář Tomáš Klus nebo kapela Wanastowi Vjecy, která si připravila jedinečné hudební překvapení.
Exkluzivním hostem kapely bude slavná skupina Lucie. Sázkou na jistotu je punková legenda Visací zámek, skvělý zážitek slibuje kapela Gaia Mesiah s temperamentní frontmankou Markou Rybin.
Mladší publikum ocení koncert Pam Rabbit či Greye256, původně rappera v jeho současné rockové poloze. Metalově naladěné fanoušky zase zcela jistě nezklame Henych 666.
Sobotní program vyvrcholí rockovým nářezem legendy Kabát.
Veškeré platby na festivalu budou letos probíhat výhradně formou bezhotovostního systému s dobíjecími náramky. „Jiná platba nebude na festivalu akceptována. U vstupu se návštěvníci prokážou platnou vstupenkou a bude jim aktivován čip. Platit se bude pouze přes náramek s čipem, který se stane zároveň vstupenkou,“ vysvětlila mluvčí festivalu Klára Bobková.
Lístek na pátek lze ještě do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 1 100 korun, na sobotu 1 200 korun, permanentku na oba dny pak za 1 900 korun. Na místě bude vstupné stát 1 200 korun na pátek, 1 300 korun na sobotu a permanentka 2 100 korun.
Vstupenky na festival Hrady CZ lze zakoupit v síti Ticketstream na webu hradycz.cz/vstupenky Pro návštěvníky se sobotní festivalovou vstupenkou budou zdarma otevřené prohlídkové okruhy hradu Bouzov.
Hrady CZ poskytují i v Bouzově návštěvníkům festivalu stále žádanější ubytování. Nejvyšší třídou je tzv. VIP kemp PLUS, kde je v ceně postavený stan se dvěma či čtyřmi pohodlnými karimatkami, spacák a nadstandardní sociální zařízení včetně sprch.
Hrady CZ bavily už podvacáté. Překvapila kapela Lucie, vzpomínalo se na Ozzyho
Střední třídou je VIP kemp na úrovni klasických moderních kempů se sprchami a splachovacími toaletami, nonstop recepcí i cateringovými službami. Využít lze i klasické stanové městečko, které je zdarma.
Poslední letošní zastávku festivalu Hrady CZ je 29. a 30. srpna hrad Bezděz v Libereckém kraji.