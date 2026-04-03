Speciální prohlídky, pečení i luštění kvízů. Hrady a zámky zvou na sváteční akce

Lenka Muzikantová
  8:02aktualizováno  8:02
Kostýmované prohlídky, slavnostně vyzdobené komnaty, velikonoční zvyky a tradice včetně pečení jidášů nebo lidové jarmarky s řemesly. Pestrý program nabídnou návštěvníkům o velikonočních svátcích hrady a zámky v Olomouckém kraji. Řada památek tím současně zahájí letošní turistickou sezonu. Redakce iDNES.cz přináší tipy, kde mohou zájemci načerpat pravou jarní atmosféru.
Na Velikonoce otevře i hrad Šternberk. I s pořádnou velikonoční výzdobou. (20. března 2026)

Bouzov. Gotický hrad v obci Bouzov na Olomoucku je nejnavštěvovanějším hradem...
Ve Šternberku voní jidáše

Na Velikonoce je otevřen i hrad Šternberk, chybět nebude tradiční velikonoční výzdoba.

Do pondělí 6. dubna je možné vyrazit například na hrad Šternberk na Olomoucku. Kromě klasických prohlídek chystají kasteláni i speciální, tematicky zaměřené na Velikonoce.

„Tradiční velikonoční prohlídky se uskuteční vždy od 10 do 16 hodin. Provázet budeme prvním patrem hradu, jehož interiéry doplní velikonoční výzdoba a instalace řezaných květin. Výklad průvodců pak seznámí návštěvníky nejen s historií hradu, ale i nejvýznamnějších církevních svátků v roce,“ přiblížil zástupce kastelána Jan Gottwald.

Koncerty, dílničky či jarmark s šermíři. Velikonoční akce hostí náměstí i muzea

Součástí svátečního víkendu bude v sobotu Dětský velikonoční jarmark, kdy budou v prostorách hradu připravené tvořivé dílny. Děti i rodiče si budou moci nazdobit kraslice, vyrobit si různé dekorace nebo uplést pomlázku. Vstupné na jarmark činí 60 korun, nejmenší děti do tří let neplatí nic.

V pondělí pak na hradě zavoní tradiční velikonoční pochoutka – jidáše. „Upečeme je v historických kachlových kamnech v lichtenštejnské kuchyni. A každý návštěvník na závěr prohlídky dostane jeden kousek jako poděkování za návštěvu,“ láká na ochutnávku Gottwald.

Bouzov bude svátečně vyzdoben

Gotický hrad Bouzov na Olomoucku je nejnavštěvovanějším hradem na Moravě. Stavba začala nejspíš na přelomu 13. a 14. století, dnešní podobu získal hrad během přestavby na přelomu 19. a 20. století.

Pro hrad Bouzov na Olomoucku budou Velikonoce první akcí letošní sezony.

„Hrad bude svátečně vyzdobený a na nádvoří se uskuteční tradiční výtvarná dílna. Kromě dekorací budou na prohlídkové trase Hrad se představuje k vidění i květinové vazby,“ přiblížila kastelánka hradu Zuzana Šulcová.

Kostýmované prohlídky v Čechách pod Kosířem

Načerpat pravou velikonoční atmosféru a jarní náladu budou moci návštěvníci rovněž na zámku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Kromě vyzdobených interiérů se mohou zájemci vydat i na speciální kostýmované prohlídky, které se uskuteční v sobotu a neděli vždy v 10:30, 11:30, 13:30, 14:30 a 15:30.

Vstupné je 200 korun za dospělého, děti od šesti let pak zaplatí 120 korun a mladší nic.

OBRAZEM: Centrum Olomouce zdobí obří kraslice. Jarmark zve i k výstupům na věž

„Nebude chybět rodinná pátrací hra v zámeckém parku vhodná i pro menší děti, jarní fotopoint nebo dílničky, při kterých si děti ozdobí kraslice, upletou pomlázku nebo si vyzkouší hrnčířský kruh a malování na keramiku,“ vyjmenoval kastelán zámku Martin Váňa.

Zámek je otevřený od čtvrtka do pondělí a děti by neměly minout hravá stanoviště v expozici Pohádkový svět Zdeňka a Jana Svěrákových.

Helfštýn ovládnou řemesla

Zábavně naučný doprovodný program chystá také hrad Helfštýn na Přerovsku, který na velikonoční víkend láká na jarmark tradičních řemesel. Na velikonoční tradice i vyzdobené zámecké interiéry zve rovněž zámek ve Velkých Losinách na Šumpersku.

Kvízová hra na Jánském vrchu

Na zámku Jánský vrch na Jesenicku se návštěvníci kromě vyzdobených interiérů mohou těšit i na minikoncert v podání dětí Základní umělecké školy Javorník, ukázky zdobení kraslic a perníčků či na hledání vajíček ve francouzské zahradě s odměnou pro úspěšné hledače.

Zájemci se rovněž dozvědí něco o velikonočních zvycích a symbolice a přichystané bude i velikonoční razítko na ozdobu velikonočních přání.

Velikonoce v Olomouci 2026: kde se v kraji konají jarmarky a trhy, termín a ceny

Do 12. dubna se v zámeckém parku koná Velikonoční kvízová hra, mapku získáte v pokladně zámku nebo je ke stažení na webových stránkách zámku. Vstup je volný. O občerstvení se na nádvoří postará Café Ditters.

Minitrhy v Náměšti

Velikonoce na zámku se konají do 6. dubna také v Náměšti na Hané. „Návštěvníci se mohou těšit na rozmanité dílny a minitrhy. K vidění budou velikonoční vajíčka, beránek či mazanec,“ přiblížila kastelánka Jitka Vychodilová. Akce je vhodná pro celé rodiny.

