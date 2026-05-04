Dvakrát odloženo. V Hranicích už se jezdí dle nových řádů, do mostu ale ani nekopli

„Už dvakrát byl začátek rekonstrukcí odložen. Jako město nic nevíme. Nejsme zadavatel ani investor, to je SSOK,“ řekl v pondělí ráno iDNES.cz starosta Hranic Daniel Vitonský (ANO).
Situace je komplikací hlavně pro cestující MHD. „Nové, výlukové jízdní řády už byly schváleny. Dělaly se tak, aby odpovídaly požadavkům zadavatele stavby. Všude to bylo vyvěšené, takže autobusy teď musí jezdit podle nich. Vypadá to ale hloupě, protože práce ještě nezačaly. Je to komplikace,“ pověděl Vitonský.
Správa silnic Olomouckého kraje uvedla, že ještě během pondělí poskytne upřesňující informace o začátku stavebních prací. „Povolovací proces výrazně ovlivnil termín realizace stavby,“ sdělil ředitel SSOK Černý.
„Uvědomujeme si, že vzniklá situace mohla negativně ovlivnit každodenní fungování, dopravu i celkový komfort života ve městě. Tyto okolnosti nás mrzí a plně si uvědomujeme jejich dopad na veřejnost,“ uvedl Černý.
Ředitel Černý obyvatele Hranic ujišťuje, že SSOK intenzivně pracuje na co nejrychlejším vyřešení situace a minimalizaci dalších komplikací. „Naším cílem je zajistit hladký průběh stavebních prací a co nejdříve obnovit plnou funkčnost mostu i dopravního provozu,“ dodal.