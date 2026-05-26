Hranice na Chebsku na náměstí otevřely knihovnu a muzeum s informačním centrem

Město Hranice na Chebsku přestavělo zchátralou budovu na náměstí na knihovnu, malé muzeum a informační centrum. Stavba za necelých 38 milionů korun bez daně trvala téměř rok a půl. ČTK o tom informoval starosta Daniel Mašlár (PRO MĚSTO!).
"Na opravu budovy ve velmi špatném stavu jsme získali od ministerstva kultury dotaci ve výši 14,8 milionu korun na kulturní a kreativní centra. Stavba byla vysoutěžena za 27,6 milionu korun bez daně, další asi dva miliony byly vícepráce. Co nepokryla dotace, hradilo město ze svého rozpočtu," řekl starosta.
Dětské i dospělé oddělení knihovny bude v provozu od pondělí do pátku od 09:00 do 17:00. V objektu je i kreativní dílna a malá muzejní expozice. "Popsali jsme historii a současnost Hranic a okolí. Zmíněn je například výskyt perlorodky nebo fakt, že nedaleko spadl na konci války bombardér. Uvedli jsme jen základní informace a vyzvali občany, jestli nepomohou expozici dotvořit," uvedl starosta.
Knihovna v Hranicích dosud fungovala v areálu školky a družin. Její prostor plnil i funkci místa komunitního setkávání. Přemístěním knihovny do nového domu vznikne podle starosty v bývalé knihovně větší školní družina a původní družina bude k dispozici pro mateřskou školu jako herna nebo tělocvična. "Knihovna je teď na náměstí, je to výrazný objekt na první pohled a pro návštěvníky města je i snadno dostupný," řekl.
Dům má číslo popisné 666. Je v něm i jeden byt a dva apartmány, které slouží ke krátkodobému pronájmu. Město ve víkendovém režimu provozuje i kavárnu v bývalé restauraci v kulturním domě. Tu by podle starosty chtělo přesunout do opraveného domu na náměstí, kde je k ní i terasa.
V budově byl původně obchodní dům a sloužila také jako sídlo bezpečnostních složek. Postupně v ní byly i byty, bistro a obchůdky. Podle starosty byl dům po roce 1989 opuštěný a vyhořel. Město objekt koupilo za zhruba 300.000 korun v dražbě v roce 2014. "Minulé vedení mělo zpracovaný projekt na přestavbu na městský úřad. Tato vize se ale po několika letech změnila a bylo jasné, že zde vznikne knihovna," řekl Mašlár.
V Hranicích žije přibližně 2100 obyvatel. Město hospodaří s ročním rozpočtem zhruba 70 milionů korun.