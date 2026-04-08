Hranice se připojují k trendu sdílených kol, projekt startuje v polovině dubna

V Olomouckém kraji přibývá měst, která se rozhodla nabídnout službu sdílených kol. Po Lipníku nad Bečvou je budou mít k dispozici také obyvatele Hranic na Přerovsku a v květnu by se měl připojit Šumperk, zjistila ČTK. V Hranicích bude na 25 stanovištích celkem 60 kol, služba by měla začít fungovat v polovině dubna, řekl ČTK mluvčí radnice Petr Bakovský. Město má na službu v rozpočtu vyčleněno 1,2 milionu korun, počítá také s dotací. Podle zástupců radnice jde o pilotní projekt.
Cyklodopravu Hranice podporují dlouhodobě budováním cyklostezek, sdílená kola jsou podle mluvčího radnice dalším krokem. "Chceme motivovat obyvatele k aktivnímu pohybu a zároveň zvýšit atraktivitu města pro obyvatele i návštěvníky. Projekt sdílených kol přináší městu ekologickou a rychlou alternativu dopravy pro krátké vzdálenosti. Do budoucna se plánuje propojení i s dalšími obcemi, které se do projektu již zapojily jako je například Lipník nad Bečvou," uvedl mluvčí radnice.
Provozovatelem sdílených kol bude společnost nextbike Czech Republic, která tuto službu poskytuje také v Lipníku nad Bečvou či v Přerově. Podobné jsou i podmínky pro uživatele, prvních 15 minut u každé výpůjčky je zdarma, za každou další minutu zaplatí cyklisté jednu korunu. "Město obdrží kompletní datovou analýzu dvakrát ročně a základní jízdní data každý měsíc," dodal Bakovský.
V sousedním Lipníku nad Bečvou se sdílená kola poprvé rozjela 15. března. Radnice pro ně připravila 11 stanovišť, lidé mají k dispozici 30 bicyklů. "Pro Lipník jde o pilotní projekt, který potrvá od 15. března do 15. prosince. Projekt bude následně vyhodnocen a bude rozhodnuto, zda bude pokračovat i v následujících letech, případně zda bude rozšířen na místní části či okolní obce," uvedli zástupci radnice. Od května tuto novinku chtějí nabídnout také v Šumperku, řekl ČTK místostarosta Karel Hošek (Šumperáci).
V Přerově sdílená kola fungují třetím rokem. Do ulic města se po zimní přestávce vrátila 1. března, jde celkem o 160 bicyklů, která jsou dostupná na 60 stanovištích rozmístěných po celém městě. Společnost nextbike Czech Republic bude službu v Přerově provozovat do konce roku 2027. Podle zástupců radnice obyvatelé města trhají výpůjčkami celostátní rekordy. Loni provozovatelé zaznamenali od března do prosince téměř 300.000 výpůjček, řekla ČTK cyklokoordinátorka radnice Jana Gazdíková.