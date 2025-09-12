Vandal z olomouckého hřbitova zatím uniká. Mohl hledat cennosti, míní policie

„Motivem pachatele nemuselo být samotné poškození hrobů, ale hledání cenností v urnách a v hrobech,“ uvedl olomoucký policejní mluvčí Libor Hejtman.
„Na hřbitov vnikl přes plot s ulicí Aloise Rašína a přitom oplocení poškodil. Poté poškodil padesát hrobů,“ popsal Hejtman.
Policie na místě zajistila stopy a hledá případné svědky, kteří v noci na čtvrtek mohli vidět u hřbitova někoho podezřelého.
Desítky zničených náhrobků i uren, vandal řádil na olomouckém hřbitově
„Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů poškození cizí věci, výtržnictví a hanobení lidských ostatků, za které pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta,“ doplnil Hejtman.
Hřbitov byl nejprve pro běžné návštěvníky uzavřen, po zajištění stop ho otevřeli ještě v průběhu čtvrtka.
Zástupci města poukázali, že pachatel zasáhl do osobního prostoru jednotlivců a rodin pozůstalých.
„Nejde totiž pouze o poškození náhrobků, ale také uložených uren. Z tohoto důvodu v současnosti probíhá nejen práce kriminalistů, ale i pracovníků hřbitova, aby následné odstraňování škod bylo provedeno s maximální pietou a úctou,“ řekl ve čtvrtek mluvčí radnice Jan Horejš.
Případ vandalismu řešili policisté na olomouckém ústředním hřbitově naposledy před čtyřmi lety, kdy neznámý pachatel posprejoval desítky náhrobních kamenů, sochu i pomník obětem první světové války. Červeným sprejem poničil podle policie čtyři desítky míst, případ policisté vyšetřují pro podezření z poškození cizí věci.