Hřbitov v Olomouci-Neředíně budou střežit kamery městské policie

Dění na ústředním hřbitově v Olomouci-Neředíně bude střežit městský kamerový systém. Kamery mají zvýšit bezpečnost na tomto největším olomouckém hřbitově a pomohou ho chránit před vandaly. Instalaci kamer tento týden schválila rada města. Projekt zhruba za půl milionu korun financuje městská policie, polovinu nákladů pokryje dotace Olomouckého kraje. ČTK to dnes sdělila primátorka Miroslava Ferancová (ANO). Ústřední hřbitov se loni v září stal terčem vandala, který poškodil zhruba pět desítek hrobů.
"Rozhodnutí (o instalaci kamer) navázalo na spolupráci městské policie Olomouc a Hřbitovů města Olomouce po rozsáhlém vandalském útoku z 11. září, při němž bylo poškozeno několik náhrobků i veřejný mobiliář. Kamerový systém má přispět nejen k prevenci podobných incidentů, ale také usnadnit odhalování pachatelů přestupků a trestných činů," uvedla Ferancová.
Otočné kamery instalované na hřbitově technici napojí na městský kamerový dohlížecí systém provozovaný městskou policií. Městský kamerový systém funguje v Olomouci od roku 1997 a nyní zahrnuje více než 200 kamer monitorujících veřejná prostranství a dopravní situaci.
Muže podezřelého z poničení desítek hrobů na ústředním hřbitově v Olomouci policie dopadla loni na konci září. Obviněn byl ze tří trestných činů. Škoda byla původně předběžně odhadnuta na 400.000 korun, znaleckým posudkem se snížila na 61.000 korun. Muž se k činu doznal, motiv svého jednání nevysvětlil.
Případ vandalismu řešili policisté na olomouckém ústředním hřbitově i před více než čtyřmi lety, kdy neznámý pachatel posprejoval desítky náhrobních kamenů, sochu i pomník obětem první světové války. Červeným sprejem poničil podle policie čtyři desítky míst, případ policisté vyšetřovali pro podezření z poškození cizí věci.