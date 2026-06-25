Hřiště ve Smetanových sadech v Jeseníku zdobí venkovní zvukový svět pro děti

Centrální dětské hřiště ve Smetanových sadech v Jeseníku doplnily speciální zvukové prvky, které propojují hru, pohyb, tvořivost a radost z objevování hudby. Díky své jednoduchosti může venkovní zvukový svět podle radnice oslovit děti s různými zájmy i schopnostmi. Projekt v blízkosti tenisových kurtů vznikl díky participativnímu rozpočtu Tvoříme Jeseník, sdělila ČTK mluvčí jesenické radnice Markéta Kaniová.
"Cílem bylo vytvořit místo, které bude rozvíjet dětskou představivost a zároveň bude přístupné všem bez rozdílu věku nebo schopností. Hudba má univerzální jazyk - propojuje, uklidňuje a obohacuje. Jsem ráda, že se ji díky tomuto projektu podaří přinášet přímo do každodenního života obyvatel Jeseníku," uvedla navrhovatelka projektu Hana Zacpálková.
Podle starostky Zdeňky Blišťanové (Jeseník srdcem) se ve Smetanových sadech podařilo doplnit herní prvky, které dětem nabídnou něco nového a tvořivého. "Hudební hřiště hezky navazuje na kulturní tradici Jeseníku a přináší hudbu přímo tam, kde lidé tráví svůj volný čas," míní starostka.
Nové hudební prvky s názvy jako jsou Akadinda, Congas, Cavatina nebo Penta Post, přinášejí do parku jiný typ hry, než jaký děti znají z běžných prolézaček, houpaček nebo skluzavek. "Nejde o výkon ani pravidla, ale o objevování zvuků, rytmu a společné tvoření. Děti si mohou zkoušet vlastní melodie, reagovat na ostatní a přirozeně při tom zapojit pohyb, fantazii i soustředění. Hřiště tak nabízí prostor pro klidnější objevování i společnou hru, podporuje kreativitu, motoriku a spolupráci mezi dětmi různého věku," míní mluvčí radnice.
Projekt Hudební hřiště - Venkovní zvukový svět pro děti vznikl ve čtvrtém ročníku participativního rozpočtu Tvoříme Jeseník. V hlasování občanů se umístil na třetím místě, získal 191 hlasů. Na dokončení nyní čeká už jen druhý nejúspěšnější projekt, Lesní pohádková stezka. První místo obsadil psí park Hafpark, který byl otevřen tento měsíc. Na uskutečnění vítězných projektů vyčlenilo město milion korun.