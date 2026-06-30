Hudební léto na přerovských hradbách nabídne letos osm koncertních večerů

Osm koncertních večerů nabídne jedenáctý ročník festivalu Hudební léto na hradbách, který se uskuteční o prázdninách vždy v úterý na přerovských hradbách. Dramaturgie letošního ročníku je postavena na multižánrovém programu od blues přes jazz, swing a southern rock až po šanson. Organizátoři letos vsadili především na výrazné ženské pěvecké osobnosti. Všechny koncerty začnou v 19:00 a stejně jako v minulých letech bude vstup dobrovolný, řekli ČTK pořadatelé akce.
Do Přerova přijedou hudebníci z tuzemska, Polska, Slovenska či Velké Británie. "Zajímavostí letos je, že máme převahu zpěvaček. Ženský hlas uslyšíme šestkrát z osmi večerů," uvedl předseda Nadačního fondu Blues nad Bečvou Pavel Ondrůj.
Návštěvníky čeká pestrý program napříč hudebními žánry i osobitými pěveckými projevy. "Z letošního roku můžeme vypíchnout například koncert Gavin Skeggs & Otto Hejnic band. Uskupení zahraje slavné broadwayské muzikálové melodie, ale i našlapané skladby Jamese Browna nebo třeba legendárního Prince," uvedla ředitelka Kulturních a informačních služeb města Přerova a spoluorganizátorka akce Lada Galová.
Festival zahájí 7. července polská skupina Around The Blues, která patří k nejvýraznějším bluesovým kapelám současné polské scény. O týden později vystoupí další polská formace Stonage Full Of Sun s repertoárem kombinujícím southern rock, blues a progresivní rockové prvky. V červenci se mohou návštěvníci těšit také na projekt české zpěvačky a akordeonistky Petry Börnerové, slovenského hudebníka Tomáše Bobrovniczkého a jejich syna Tomáše, který hraje na bicí nástroje. "Jejich repertoár je postavený na vlastních i převzatých písničkách na pomezí folku a blues. Výsledkem je kultivované jazz - blues vycházející z písničkářství na špičkové instrumentální úrovni," podotkl Ondrůj.
První prázdninový měsíc uzavře jihoafrický zpěvák, kytarista, skladatel a textař žijící v České republice Gerald James Clark. Jeho album s názvem Black Water získalo velký mezinárodní ohlas a videoklip ke stejnojmenné písni byl nominován na evropskou cenu MTV. Jeho písně mixují blues i další hudební žánry, jako jsou rock nebo folk rock. V minulosti vystupoval po boku Dana Bárty či kapely Zrní, doplnil Ondrůj.
Srpnový program nabídne koncert britského zpěváka Gavina Skeggse, který vystoupí s Otto Hejnic bandem, nabídnou jazzové legendy a swing na hradbách. Energické blues na hradbách nabídne o týden později česko-slovenské uskupení WBand, následovat bude koncert valašské kapely Swing Shower specializující se na taneční jazz a swing předválečného období. Konec festivalu bude patřit slovenské multižánrové zpěvačce Andree Zimányiové a jejímu Šansonu na hradbách.