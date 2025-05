Bez jedů. Hustopečím konečně svitla naděje, experti neprokázali kontaminaci

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) už nyní uvedl, že potraviny pocházející z postižené oblasti nejsou karcinogenní. Koupání v zasažené nádrži by se ale zatím měli lidé vyvarovat, stejně jako konzumaci tamějších ryb.

Na úhledných záhonech je zasetá kořenová zelenina, jahody i další plodiny. Jarmila Valentovičová, která bydlí v Nádražní ulici jen asi tři sta metrů od místa ekologické havárie, věří, že úroda z její zahrady nebude kontaminovaná.

Stejně tak živí naději i rybáři, kteří již znají první výsledky rozborů ulovených ryb. „Negativní,“ prozrazuje šéf hustopečské rybářské organizace Stanislav Pernický.

Jestli stejně dobře dopadnou i rozbory desítky úlovků, jež zkoumají experti z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, mohou si místní oddechnout.

„Pokud budou ryby v pořádku a nebude prodloužen stav nebezpečí, mohli bychom i na nádrži číslo šest brzy začít lovit,“ věří Pernický. Právě toto jezero je místu havárie nejblíž a v minulosti vykazovalo mnohonásobně překročené limity pro benzen. Nyní už jsou odběry vody tři týdny v pořádku, tedy podlimitní či pod hranicí měřitelnosti.

Dobré zprávy přinesli ministři a Česká inspekce životního prostředí, kteří na brífinku v Praze oznámili výsledky rozborů půdy, potravin, vody a ovzduší z okolí místa havárie, a lidem tak odpověděli na palčivou otázku, zda je kvůli kontaminaci benzenem ohroženo jejich zdraví.

11. března 2025

„Karcinogenita nebyla prokázána. Z pohledu kontaminace půdy a využívání například sklizně zeleniny ze zahrad či z hlediska kontaminace vod a kvality ovzduší teď můžeme potvrdit, že se obyvatelé Hustopečí nemusí zdravotních rizik obávat,“ uvedl ministr Hladík a odkázal na Ústřední zkušební a kontrolní ústav zemědělský, který prověřil více než padesát vzorků zemědělské půdy i zeminy odebrané ze zastavěného území obce.

Stejně dopadla i analýza masa, vajec a mléka. „Státní veterinární správa také odebrala celkem čtrnáct vzorků tkání zvířat a živočišných komodit a provedla analýzu na obsah benzenu. Všechny odebrané vzorky byly negativní,“ sdělil ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Pozor na koupání a zalévání

Krajská hygienická stanice (KHS) Olomouckého kraje se Zdravotním ústavem v Ostravě oznámily, že benzen a jeho deriváty nebyly detekovány ani ve vodě z vytipovaných studní či veřejných vodovodů.

Z preventivních důvodů však odborníci i nadále nedoporučují využívat vodu z nádrže číslo šest. „Nedoporučujeme ji ke koupání ani zalévání a ani by se neměly konzumovat ryby z této lokality,“ upozorňuje hlavní hygienička KHS Barbora Macková.

U Hustopečí nad Bečvou pokračují sanační práce po nehodě a následném obřím požáru nákladního vlaku, který převážel toxický benzen. Hasiči mimo jiné udržují a vyměňují norné stěny a sorpční hady na blízké vodní nádrži. (9. dubna 2025)

Opatření podle ní platí do doby, než monitoring s jistotou prokáže, že konzumace rybího masa je bezpečná. Nejen rybáři tak nyní napjatě čekají na výsledky z laboratoří vodní toxikologie Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.

Tamní experti už dříve avizovali, že pokud by ryby v nádrži byly dlouhodobě vystaveny benzenu, mohly by se v nich jedy nakumulovat, což by se negativně projevilo na kvalitě masa a chuti.

„Nikdo nebude jíst ryby, které smrdí po fenolu,“ zmínil možné riziko Roman Grabic z Jihočeské univerzity s tím, že právě na fenol a fenolické látky může benzen v půdě degradovat a podobně by metabolizoval i v těle ryby. Prvotní výsledky však naznačují, že k tomu zatím nedošlo.

„Až na úhyn jednotek kusů ryb v prvním měsíci po havárii, kdy zde obsahy benzenu překračovaly až dvacetinásobně povolenou limitní hodnotu, nebyly rybí populace výrazněji zasaženy a ryby v řece Bečvě a státních nádržích jsou v pořádku,“ hlásí ředitel České inspekce životního prostředí Petr Bejček s tím, že štěrkovnu bude možné znovu zarybňovat po dokončení první fáze sanačního projektu, tedy zhruba za šest měsíců.

Podle Pernického bude kromě výsledků analýz rozhodující také to, zda vláda prodlouží stav nebezpečí. „Pokud by toto omezení, které zakazuje vstup do lokality, padlo a ryby budou v pořádku, mohl by být lov povolen. Samozřejmě v místech, kde to bude možné. Určitě nebude možné rybařit na břehu, kde probíhá sanace území,“ zdůrazňuje.

Lovte jenom pro zážitek

Kromě klasického rybolovu zvažuje i variantu pro případ, že by ryby z nádrže přece jen vykazovaly kontaminaci benzenem. „V tom případě by se dalo lovit metodou ‚chyť a pusť‘, která je už nyní mezi některými rybáři oblíbená, protože jim jde jen o zážitek chytit si metrového kapra nebo dvoumetrového sumce,“ přibližuje Pernický.

Pokud by si rybář v takovém případě úlovek nechal, hrozil by mu odběr povolenky. Podle šéfa rybářů při likvidaci následků havárie nejvíc zafungovala larsenová stěna, která obehnala podzemní benzenové jezero a zabránila dalšímu úniku jedů do okolí.

„Benzen, který se do jezera dostal ještě před její instalací, se daří krotit díky dvěma vysokokapacitním čerpadlům a 22 monitorům, které rozptylují vodu a jedy z ní vytěkají. Za minutu proženou až patnáct tisíc litrů vody,“ podotýká Pernický.

Na místo již také doputovaly filtry s aktivním uhlím, které přímo v ohnisku havárie budou čerpat kontaminovanou podzemní vodu a čistit ji. Spuštěny by mohly být do dvou týdnů. Správa železnic chce vrátit vlaky na trať v červnu.

23. dubna 2025