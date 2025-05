Autor: ČTK

17:12

Provoz vlaků na železniční trati z Hranic na Přerovsku do Valašského Meziříčí, který tam byl zastaven po únorovém mohutném požáru cisteren s benzenem ve stanici Hustopeče nad Bečvou, by měl být obnoven do 15. června.