Benzen je po požáru vlaku v okolní půdě, z podzemní vody ho plánují odsávat

Plán upřesnil soudní znalec a hydrogeolog Milan Geršl, který má sanační opatření na starosti.

Podle Geršla je nutné pracovat rychle, chemikálie se nesmí dostat dál do geologických struktur, kde se nemá jak rozkládat a setrvat zde pak může i desítky let. Bagrovaný zářez v místě havárie odborníci plánují v úseku mezi tratí a blízkým jezerem. Vyhloubí ho hasiči ze Záchranného útvaru Hlučín pásovým rypadlem.

„Zářez v zemině by měl jít zhruba do hloubky dvou metrů, až na podzemní vodu. Pokud se tam látka dostane, uvidíme ji i okem a dá se z vody odsávat. Je to efektivnější, než ji odsávat z vrtu. Ve chvíli, kdy se látka objeví v zářezu, začne se to čerpat a odvážet na specializovanou sanaci. Tím bychom zamezili vstupu do povrchových vod,“ nastínil Geršl.

Tento postup je podle něj nejefektivnější, nejekonomičtější a zároveň nejpřístupnější - pokud se přítomnost chemikálie potvrdí, odsaje se a bude se pokračovat v dalším zářezu a nakonec i v odtěžení kontaminované zeminy.

Odborníci museli při volbě opatření vzít v potaz řadu faktorů. „Máme blízko železnici, nemůžeme ovlivnit stabilitu náspu, posuzovat to bude statik. Budeme se také pohybovat ve štěrkopíscích, které budou špatně držet hranu zářezu, pravděpodobně to bude potřeba i vyztužit,“ přiblížil hydrogeolog. Zároveň budou dál monitorovány vodní zdroje v okolí, včetně vrtů a studní.

28. února 2025

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Podle Geršla se při havárii cisteren část toxického benzenu uvolnila do ovzduší ve formě zplodin hoření, část vytekla a vsákla se do půdy.

„Na místě došlo jen k vertikálnímu zasakování. I přesto, že bylo použito enormní množství hasicí vody, tak jsme neměli rozlivy do stran. Je to dáno tím, že se tu nachází písčitá půda a je velmi suchá, protože dlouho nepršelo. Nedošlo tak k bočnímu odtoku,“ popsal.

Startovní pozice pro likvidaci je dobrá

Díky tomu nebyly zasaženy povrchové vody, na druhou stranu se látka rychleji dostala pod zem a pravděpodobně již zasáhla spodní vody, které jsou zde mělce uložené.

Právě na riziko průniku do podzemních vod upozornil už dříve chemik Pavel Hradil z olomoucké přírodovědecké fakulty. Bez kyslíku a světla je tam toxický benzen, označovaný za karcinogen první třídy, schopný přetrvat mnoho let.

„My hlavně nesmíme připustit, aby se to dostalo dál do geologických struktur, protože rozkladu pomáhá atmosférický kyslík a UV záření. Pokud se to dostane hluboko, jsou ve světě případy, kdy to tam zůstává 30, 40 i 60 let a máme problém. Musíme to začít zvládat velmi rychle, v takzvaně aerované zóně, kde je půdní vzduch,“ doplnil Geršl.

S ohledem na všechny okolnosti havárie a chystaná opatření však vidí situaci pozitivně. „V tom všem špatném, co se stalo, jsme na relativně dobrých startovních bodech pro sanaci tak, aby to mohlo být eliminováno bez následků,“ míní odborník.

Vzduch je čistý, povrchové vody zasáhl spad

Mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Miriam Loužecká dnes uvedla, že na všech vodních plochách v okolí místa havárie byl zaznamenán nepatrný nárůst koncentrace benzenu.

„Jde pravděpodobně o projev spadu kouře, zjištěné koncentrace jsou ale stále hluboko pod hodnotou environmentální kvality pro povrchové vody, tedy pod limitem,“ sdělila.

Odborníci nadále z místa havárie odebírají vzorky povrchové vody. Podle Loužecké zatím stále nevykazují nadlimitní hodnoty benzenu. Tyto vzorky budou odborníci odebírat minimálně po celou dobu sanačního zásahu.

Hasiči pokračují také v pravidelném měření koncentrace benzenu v ovzduší.

„Výsledky jsou nadále negativní. Přesto platí do odvolání preventivní opatření nevětrat a to pro obce v bezprostředním okolí, tedy zhruba do pěti kilometrů, a to z důvodu zásahu v nebezpečném prostředí,“ řekla mluvčí krajského hasičského sboru Lucie Balážová.