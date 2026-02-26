Zarážející okolnosti a šance na plné odškodnění mizivá, míní senátorka o benzenu

„Pokud by vlastníci pozemků museli čekat až na konec soudních řízení, kdy mají vždy přednost k odškodnění státní instituce, téměř s jistotou lze očekávat, že na ostatní osoby již nic nezbude,“ varuje senátorka za Přerovsko Jitka Seitlová.
Z doposud zveřejněných výsledků šetření Drážní inspekce vyplývá, že příčinou nehody byla příliš vysoká rychlost. Namísto předepsané čtyřicítky vjel vlak do výhybky rychlostí 94 kilometrů v hodině a vykolejil. Patnáct cisteren při havárii a vykolejení vlaku shořelo.
Vlak s benzenem do výhybky vlétl víc než dvojnásobkem povolené rychlosti
„Byla to výjimečná situace, kdy strojvedoucí z nějakého důvodu nerespektoval pokyny na návěsti. Naopak se neprokázalo pochybení ze strany provozovatele dráhy ani technická závada na vagonech,“ uvedla Seitlová.
„Z výsledků šetření je nyní zjevné, že hlavní odpovědnost za havárii ponese dopravce, Ostravská dopravní společnost – Cargo se sídlem v Ostravě,“ dodala s tím, že majitelem je akcionář, případně více akcionářů.
Z majetku firmy a pojistky se škody nezaplatí
Škody po benzenové havárii se aktuálně pohybují ve stovkách milionů korun a sanace podle odhadů státního podniku Diamo, který práce provádí, potrvá ještě několik let.
„Celková škoda je tak odhadována řádově na půl miliardy korun. Naproti tomu majetek firmy dopravce včetně pojištění nákladu havarované železniční nákladní soupravy je kolem 50 milionů a nedosahuje tak ani zlomku současné výše škody. Takže je otázka, jak to firma jako viník zaplatí?“ ptá se senátorka, jež si klade otázku, do jaké míry je za situaci zodpovědný stát.
28. února 2025
„Jak je možné, že strojvůdce soupravy, ačkoliv byl nováček, vezl tak nebezpečný náklad. Těch věcí, které jsou zarážející, je víc a neměli bychom je nechat vyšumět,“ zdůrazňuje.
Podle ní však bude konečný verdikt na Drážní inspekci a následně policii, poté si kauzu převezme soud.
Vyšetřování stále pokračuje
Drážní inspekce na dotaz iDNES.cz sdělila, že šetření stále pokračuje. „Čekáme na vyhotovení výpočetní studie vykolejení v železniční stanici Hustopeče nad Bečvou. Jakmile bude hotová, šetření uzavřeme a zprávu zveřejníme na našem webu,“ uvedl generální inspektor Jan Kučera.
Současně upozornil, že Drážní inspekce šetří příčiny a okolnosti vzniku dané vážné nehody a nezabývá se odpovědností za trestný čin.
Na objasnění události pracuje rovněž policie. Také už shromáždila potřebnou dokumentaci, vyslechla svědky a vyhodnotila kamerové záznamy.
„V současné době k tomu, abychom mohli prověřování této mimořádné události ukončit, čekáme na podklady Drážní inspekce a na znalecký posudek z oboru dopravy. Ty následně vyhodnotíme a poté budeme moci rozhodnout,“ přiblížila Miluše Zajícová z krajského policejního ředitelství.
„Dělá si stát srandu?“ Benzen po havárii je stále riziko, peníze na odmoření vláda nedá
Policie nehodu vlaku vyšetřuje pro podezření z trestných činů obecné ohrožení z nedbalosti a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.
Nehoda, která nemá v historii Česka obdoby, se stala loni 28. února, když nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1 020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou a poté vypukl mohutný požár.
Podle odhadu sanační společnosti uniklo do životního prostředí zhruba 250 tun chemikálie, doposud se podařilo odstranit přibližně 150 tun.
„Zahájení druhé etapy sanace je plánováno na srpen. V této fázi bude pokračovat čerpání podzemních vod, aby se zabránilo dalšímu šíření znečištění a postupně se snižovalo množství benzenu v území. Čerpaná voda bude před vypuštěním nebo zpětným vsakem vždy vyčištěna přes filtry s aktivním uhlím,“ řekla ČTK Kristýna Hanušová mluvčí státního podniku Diamo, který sanaci převzal loni v listopadu.
19. května 2025