Zarážející okolnosti a šance na plné odškodnění mizivá, míní senátorka o benzenu

Lenka Muzikantová
  11:12aktualizováno  11:12
Už rok nemohou vlastníci pozemků u Hustopečí nad Bečvou zasažených následky havárie vlaku s benzenem hospodařit na své půdě, na jakékoliv odškodnění ale čekají marně. Podle státu by měl platit viník nehody, který vykolejení vlaku se 17 cisternami toxické chemikálie loni v únoru způsobil. Jenže vyšetřování dodnes neskončilo a vše pak budou řešit ještě soudy.
Hasiči na místě pracovali několik dní v kuse, uniklý benzen ohrozil i okolní...

Hasiči na místě pracovali několik dní v kuse, uniklý benzen ohrozil i okolní přírodu a vodní toky. | foto: Petr Andráško, HZS

Krásné fotky smutné události. Hasič-fotograf Petr Andráško loni svým objektivem...
K nehodě došlo v březnu 2025. Vlak, který vykolejil, převážel v sedmnácti...
Hustopeče nad Bečvou, 28.2.2024. Požár vlaku s cisternami benzenu v...
Andráškovy fotografie zachycují dramatické a autentické okamžiky hasičské práce...
44 fotografií

„Pokud by vlastníci pozemků museli čekat až na konec soudních řízení, kdy mají vždy přednost k odškodnění státní instituce, téměř s jistotou lze očekávat, že na ostatní osoby již nic nezbude,“ varuje senátorka za Přerovsko Jitka Seitlová.

Z doposud zveřejněných výsledků šetření Drážní inspekce vyplývá, že příčinou nehody byla příliš vysoká rychlost. Namísto předepsané čtyřicítky vjel vlak do výhybky rychlostí 94 kilometrů v hodině a vykolejil. Patnáct cisteren při havárii a vykolejení vlaku shořelo.

Vlak s benzenem do výhybky vlétl víc než dvojnásobkem povolené rychlosti

„Byla to výjimečná situace, kdy strojvedoucí z nějakého důvodu nerespektoval pokyny na návěsti. Naopak se neprokázalo pochybení ze strany provozovatele dráhy ani technická závada na vagonech,“ uvedla Seitlová.

„Z výsledků šetření je nyní zjevné, že hlavní odpovědnost za havárii ponese dopravce, Ostravská dopravní společnost – Cargo se sídlem v Ostravě,“ dodala s tím, že majitelem je akcionář, případně více akcionářů.

Z majetku firmy a pojistky se škody nezaplatí

Škody po benzenové havárii se aktuálně pohybují ve stovkách milionů korun a sanace podle odhadů státního podniku Diamo, který práce provádí, potrvá ještě několik let.

„Celková škoda je tak odhadována řádově na půl miliardy korun. Naproti tomu majetek firmy dopravce včetně pojištění nákladu havarované železniční nákladní soupravy je kolem 50 milionů a nedosahuje tak ani zlomku současné výše škody. Takže je otázka, jak to firma jako viník zaplatí?“ ptá se senátorka, jež si klade otázku, do jaké míry je za situaci zodpovědný stát.

28. února 2025

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Jak je možné, že strojvůdce soupravy, ačkoliv byl nováček, vezl tak nebezpečný náklad. Těch věcí, které jsou zarážející, je víc a neměli bychom je nechat vyšumět,“ zdůrazňuje.

Podle ní však bude konečný verdikt na Drážní inspekci a následně policii, poté si kauzu převezme soud.

Vyšetřování stále pokračuje

Drážní inspekce na dotaz iDNES.cz sdělila, že šetření stále pokračuje. „Čekáme na vyhotovení výpočetní studie vykolejení v železniční stanici Hustopeče nad Bečvou. Jakmile bude hotová, šetření uzavřeme a zprávu zveřejníme na našem webu,“ uvedl generální inspektor Jan Kučera.

Hasiči na místě pracovali několik dní v kuse, uniklý benzen ohrozil i okolní přírodu a vodní toky.
Krásné fotky smutné události. Hasič-fotograf Petr Andráško loni svým objektivem dokumentoval hasičský zásah u jedno z největších požárů v zemi - při mimořádné nehodě vlakové soupravy a následném úniku benzenu v Hustopečích nad Bečvou. Za soubor svých snímků s názvem „Černý dech benzenu“ byl Andráško oceněn v prestižní soutěži Czech Press Photo 2025. Server iDNES.cz přináší galerii jeho fotografií.
K nehodě došlo v březnu 2025. Vlak, který vykolejil, převážel v sedmnácti cisternách více než tisíc tun toxického benzenu, patnáct vozů po vykolejení vzplálo.
Hustopeče nad Bečvou, 28.2.2024. Požár vlaku s cisternami benzenu v Hustopečích nad Bečvou.
44 fotografií

Současně upozornil, že Drážní inspekce šetří příčiny a okolnosti vzniku dané vážné nehody a nezabývá se odpovědností za trestný čin.

Na objasnění události pracuje rovněž policie. Také už shromáždila potřebnou dokumentaci, vyslechla svědky a vyhodnotila kamerové záznamy.

„V současné době k tomu, abychom mohli prověřování této mimořádné události ukončit, čekáme na podklady Drážní inspekce a na znalecký posudek z oboru dopravy. Ty následně vyhodnotíme a poté budeme moci rozhodnout,“ přiblížila Miluše Zajícová z krajského policejního ředitelství.

„Dělá si stát srandu?“ Benzen po havárii je stále riziko, peníze na odmoření vláda nedá

Policie nehodu vlaku vyšetřuje pro podezření z trestných činů obecné ohrožení z nedbalosti a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.

Nehoda, která nemá v historii Česka obdoby, se stala loni 28. února, když nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1 020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou a poté vypukl mohutný požár.

Podle odhadu sanační společnosti uniklo do životního prostředí zhruba 250 tun chemikálie, doposud se podařilo odstranit přibližně 150 tun.

„Zahájení druhé etapy sanace je plánováno na srpen. V této fázi bude pokračovat čerpání podzemních vod, aby se zabránilo dalšímu šíření znečištění a postupně se snižovalo množství benzenu v území. Čerpaná voda bude před vypuštěním nebo zpětným vsakem vždy vyčištěna přes filtry s aktivním uhlím,“ řekla ČTK Kristýna Hanušová mluvčí státního podniku Diamo, který sanaci převzal loni v listopadu.

19. května 2025

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

Survivor Česko & Slovensko 2026: O výhru zabojuje hvězda Ulice i stážista v jaderné elektrárně

Moderátorem zůstává Ondřej Novotný, který provází Survivorem od první řady.

Pátá řada Survivor Česko & Slovensko startuje už za pár dní na Oneplay. Podívejte se, kdy nové díly vycházejí, o kolik se hraje a kdo patří mezi 24 soutěžících letošního Survivoru. Už máte mezi...

Nymburk spustí opravy mostků v Tyršově ulici, část bude několik měsíců uzavřená

ilustrační snímek

V Nymburce začnou v březnu opravy dvou mostků přes Malé a Velké Valy v Tyršově ulici v centru města. Část ulice kvůli tomu bude od 9. března do konce listopadu...

26. února 2026  10:13,  aktualizováno  10:13

Z Hustopečí n.B. od havárie odstranili 150 tun benzenu, vyšetřování pokračuje

ilustrační snímek

Zhruba 150 tun benzenu již odstranili dborníci z kontaminované lokality v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde před rokem vykolejil vlak naložený...

26. února 2026  10:07,  aktualizováno  10:07

Po povodni zůstaly z knihovny jen holé stěny. Rok a půl nato znovu otvírá

Ředitelka Knihovny Petra Bezruče Markéta Beyerová v obnovených prostorách...

Před rokem tam ve dne v noci hučela trojice vysoušečů a vlhkosti bylo tolik, že z nich bylo potřeba vylévat vodu několikrát denně včetně víkendů. Teď se pobočka opavské Knihovny Petra Bezruče v...

26. února 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Podmínky ve velkých skiareálech v Libereckém kraji jsou i přes oblevu výborné

ilustrační snímek

Podmínky pro lyžování ve velkých skiareálech v Libereckém kraji jsou přes oblevu výborné. Do hor mohou stále, i když s opatrností, vyrazit také běžkaři....

26. února 2026  9:53,  aktualizováno  9:53

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

EdgeLabs rozšiřuje evropskou a globální distribuci prostřednictvím partnerství s Hub88

26. února 2026  11:27

Češi letos vyrazí na paralympiádu v rekordním počtu. V medaili doufá mladá lyžařka i hokejisté

Čeští parahokejisté do turnaje v Ostravě vstoupili utkáním s Čínou, které...

Zimní paralympiáda 2026 v Itálii začne už 6. března a český tým na ni vyráží v rekordním počtu 24 sportovců. Hry se uskuteční v Miláně, Cortině a Val di Fiemme a potrvají do 15. března. Češi mají...

26. února 2026  11:24

Konec šedých popelnic. Žďár zavádí společný sběr kovů, plastů i nápojových kartonů

Žďár nad Sázavou nabízí obyvatelům širokou škálu možností, jak naložit s...

Takzvaný multikomoditní sběr se teď prosazuje i ve Žďáře nad Sázavou. Lidé mohou nově kovové odpadky, tedy například konzervy, alobal či plechovky, házet do žlutých kontejnerů na plasty a nápojové...

26. února 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Tesco je druhým největším dárcem potravin. Potravinové banky zveřejnily zprávu

26. února 2026  11:15

Zarážející okolnosti a šance na plné odškodnění mizivá, míní senátorka o benzenu

Hasiči na místě pracovali několik dní v kuse, uniklý benzen ohrozil i okolní...

Už rok nemohou vlastníci pozemků u Hustopečí nad Bečvou zasažených následky havárie vlaku s benzenem hospodařit na své půdě, na jakékoliv odškodnění ale čekají marně. Podle státu by měl platit viník...

26. února 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Společnost SINEXCEL byla uznána jako výrobce střídačů energie Tier 1 ze strany BloombergNEF pro 1. čtvrtletí 2026

26. února 2026  11:04

Muž chtěl ve třináctém patře skočit z balkonu, strážníci ho překvapili

Muž v Pardubicích chtěl skočit z třináctého patra, zabránili mu strážníci

Pardubičtí strážníci ve středu nejspíš zachránili život muži, který chtěl vyskočit z třináctého patra paneláku na sídlišti Závodu míru. Hlídku na místo zavolal svědek. Muže si pak převzali záchranáři.

26. února 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Oceněný podnikatel Šulc začínal s alarmy, teď čipy dodává celému světu

EY Podnikatelem roku Královéhradeckého kraje je Vladimír Šulc (25. února 2026).

Vítězem krajského kola EY Podnikatel roku v Královéhradeckém kraji je Vladimír Šulc, zakladatel jičínské technologické firmy Microrisc. Porotu zaujal svým vizionářským přístupem i rodinnou atmosférou...

26. února 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.