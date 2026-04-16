Diamo si pronajímá pozemky zasažené benzenem. Majitelé řeší i další aspekty

K pronájmu část majitelů přistoupila po veřejném jednání v Hustopečích a uzavření prvních smluv předcházela bouřlivá debata. Majitele zajímalo, v jakém stavu jim budou pozemky po skončení pronájmu vráceny, zda bude provedena rekultivace a zda budou vyňaty ze zemědělského fondu, když budou sloužit jako staveniště.
Část z nich také kritizovala, že podnik navrhuje pronájem místo výkupu či výměny. Lidé rovněž řešili i otázku odškodnění. „Potřebujeme znát viníka, hrozí nám promlčení,“ dotazoval se jeden z majitelů Richard Benýšek a ohrazoval se i proti tomu, že dosud není zveřejněna závěrečná zpráva Drážní inspekce.
„Je nám to samotným po roce a půl trapné, že před vámi stojíme, ale se škodou, která byla touto nešťastnou událostí způsobena, nemá Diamo nic společného. Nesupluje orgán, který by nahradil rozhodnutí soudů,“ reagoval vedoucí ekologie podniku Diamo Pavel Vostárek.
Podle jeho kolegy Františka Tomana se firma snažila přijít za majiteli s férovou nabídkou. Majitelům podnik nabídl tříletý pronájem za 1,50 koruny za metr čtvereční, cena vychází ze znaleckého posudku.
„Máme tady 11 hektarů pozemků potřebných k sanacím, potřebujeme na nich umístit vrty, nějaké zázemí, musíme si vyzkoušet všechny metody, které tady nasazujeme - ve světě není zkušenost s takovou masivní kontaminací,“ podotkl Toman.
Kromě toho doplnil, že nevylučuje, že některé z nejvíce zasažených pozemků bude třeba v budoucnosti vykoupit, záležet bude i na analýze rizika.
Druhá etapa sanace začne v září, potrvá dva roky
Podle Diama se samotná plocha zasažená benzenem rozkládá na třech až pěti hektarech. Jde o izolované území zajištěné ocelovou štětovou stěnou, odkud sanační firma benzen odčerpává. Na dalších pozemcích je technické zázemí a kabeláž potřebná k sanaci.
Zástupci firmy zároveň uvedli, že pokud by podnik souhlas majitelů nezískal, musel by hledat jiné řešení. „Obrovskou devizou, že havárie je nyní na třech hektarech, bylo to, že se jednalo rychle. Pokud bychom zvolnili, riziko by bylo zpět,“ upozornil Toman.
Souhlasné stanovisko majitelů potřebuje státní podnik pro druhou etapu sanačních prací, jež by měla začít od letošního září a trvat dva roky. Druhá fáze se uskuteční na základě sanačního projektu, který se dokončuje, zhotovitel bude vybrán ve výběrovém řízení.
Nehoda, která nemá v historii Česka obdoby, se stala loni 28. února, když nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1 020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou poté, co výrazně překročil povolenou rychlost.
Většinu ze 17 vykolejených vagonů následně zachvátil požár. Podle odhadu sanační společnosti uniklo do životního prostředí v důsledku havárie zhruba 250 až 300 tun benzenu, odstraněno bylo z místa již více než 150 tun. Policie nehodu nadále vyšetřuje, nikoho dosud neobvinila, sdělila ve středu mluvčí Miluše Zajícová.
