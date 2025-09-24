V Hustopečích nad Bečvou skončil stav nebezpečí, stále ale platí řada omezení

Autor: ČTK, iDNES.cz
  11:22aktualizováno  11:22
V Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku dnes končí stav nebezpečí, který v oblasti platil kvůli likvidaci následků únorové nehody vlaku vezoucího toxický benzen od 28. března. Vyhlásila ho a opakovaně prodlužovala vláda na žádost olomouckého hejtmanství. Po zrušení opatření však v oblasti stále řada omezení platí, přístupná nebude ani cyklostezka u místa havárie.
Pohled na místo havárie vlaku vezoucího toxický benzen u Hustopečí nad Bečvou z...

Pohled na místo havárie vlaku vezoucího toxický benzen u Hustopečí nad Bečvou z druhé poloviny července 2025. | foto: HZS Olomouckého kraje

Pohled na místo havárie vlaku vezoucího toxický benzen u Hustopečí nad Bečvou z...
Pohled na místo havárie vlaku vezoucího toxický benzen u Hustopečí nad Bečvou z...
Pohled na místo havárie vlaku vezoucího toxický benzen u Hustopečí nad Bečvou z...
Na vyčištění podzemní vody od benzenu byly do Hustopečí nad Bečvou přivezeny...
40 fotografií

Kvůli příznivému vývoji likvidace ekologické havárie, kdy se podařilo situaci stabilizovat a téměř se přestal objevovat benzen na hladině podzemní vody, prodlužování stavu nebezpečí nedoporučila ani Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Vyhlášení stavu nebezpečí umožňuje rychlejší organizaci sanace zamořené půdy a vody.

„Místo už například nebude hlídat policie, staveniště si bude muset zabezpečit firma odstraňující havárii, nejsou za nás potřeba už v takovém rozsahu hasiči, rušíme režim krizových štábů,“ nastínil hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).

Podle starostky městyse Júlie Vozákové jsou však nadále v platnosti opatření, která byla vydána v návaznosti na stav nebezpečí.

„Nebudeme stále moci využívat úsek cyklostezky, neboť budou v místě pokračovat sanační práce. Lidé nebudou moci stále čerpat v této oblasti vodu a nějakým způsobem ji užívat, bude stále probíhat monitoring, byť v menším režimu,“ shrnula.

Dál platí omezení pohybu i zákaz rybolovu

Omezení platí nadále i pro rybáře. „Stav nebezpečí je sice zrušen, ale volnější to pro nás nijak nebude, stále platí opatření obecné povahy. To vymezuje perimetr, kde je zákaz vstupu, vjezdu, pohybu a pobytu,“ sdělil šéf hustopečských rybářů Stanislav Pernický.

Lidé tak k chatám mají přístup, pohybovat se však nadále musejí tři metry od vody. „Pokud se to nezmění, nadále bude platit zákaz rybolovu,“ dodal Pernický.

Náklady na sanaci benzenu v Hustopečích do podzimu překročí čtvrt miliardy

Na likvidaci ekologické havárie, kterou má na starosti firma Dekonta, nemá ukončení stavu nebezpečí žádný vliv. Sanační práce minulé pondělí na dva týdny přerušili odborníci kvůli analýze výsledků dosavadní sanace.

„Sanace byla od 15. září dočasně přerušena, aby bylo možné získat klíčové podklady pro navržení dalších navazujících sanačních prací - ověřit množství zbytkového benzenu uvnitř i vně štětovnicové stěny a prověřit hydrogeologické podmínky,“ nastínila mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.

28. února 2025

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Vzhledem k tomu, že potřebné vzorky již byly odebrány, v sanačních pracích se bude ode dneška znovu pokračovat. Po vyhodnocení získaných dat bude zahájena příprava další etapy prací na lokalitě,“ doplnila.

Lidé z okolí se zajímají o kompenzace

Nehoda, která nemá v historii České republiky obdoby, se stala 28. února před polednem, kdy nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1 020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou kvůli výrazně překročené povolené rychlosti.

Vlak s benzenem do výhybky vlétl víc než dvojnásobkem povolené rychlosti

Většinu ze 17 vykolejených vagonů zachvátil požár, některé shořely se svým nákladem úplně, některé zčásti, nezasažené byly jen dvě poslední cisterny. Karcinogenní benzen se dostal do půdy, zasáhl i pozemky soukromých majitelů.

„Majitelé pozemků, kteří je již půl roku neužívají, se nás dotazují, zda budou muset platit daň a zda získají nějaké kompenzace. Dotazovali jsme se ministerstva zemědělství, ale zatím žádná vyjádření k tomu nemáme,“ předestřela starostka Hustopečí nad Bečvou.

Podle posledních odhadů sanační společnosti uniklo do životního prostředí v důsledku havárie zhruba 250 tun benzenu. Případ prověřuje policie, dosud nikoho neobvinila, příčiny nehody vyšetřuje rovněž Drážní inspekce.

11. března 2025

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Výzkum v Baťově nemocnici posiluje, kraj jí posílá dva miliony korun

Nanomateriály, které pomohou při hojení ran, postup, který přispívá k rychlejšímu uzdravení pacienta po chirurgické operaci nebo třeba online kurz pro práci s umělou inteligencí. I takovými tématy se...

24. září 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Pardubické mlýny čeká rozšíření. Plánují pět nových budov pro bydlení i služby

V proluce areálu Automatických mlýnů v Pardubicích plánuje Nadace Automatické mlýny postavit pět budov. Pro svůj projekt v současnosti hledá partnery. Objekty nabídnou bydlení, parkování i služby.

24. září 2025  16:02

Muž pod vlivem drog v Děčíně údajně ohrožoval několik lidí nožem,hrozí mu vězení

Policisté obvinili 30letého muže, který podle nich v Děčíně ohrožoval pod vlivem drog několik lidí nožem. Nejprve se zaměřil na 19letého mladíka, poté...

24. září 2025  14:27,  aktualizováno  14:27

Kardiologové v Brně šetrným zákrokem ročně pomohou více než 100 lidem

Speciální metodou implantace srdeční chlopně zvanou TAVI vrátí lékaři Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) do plnohodnotného života přes 100 lidí se...

24. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česko vs. Írán se blíží. Víme, kde sledovat čtvrtfinále MS ve volejbale a kdo je favorit

Česko žije volejbalem! Reprezentace na mistrovství světa na Filipínách zvládla těžkou základní skupinu i osmifinále. O další úspěch se pokusí ve čtvrtek dopoledne proti Íránu. V kolik startuje...

24. září 2025  15:46

Co takhle domeček na pláži? V zahraničí koupíte vilu nebo byt levněji než v Česku garáž

Dvoupatrová garáž na okraji sídliště v pražských Kunraticích. Jedno stání je tu momentálně v nabídce – za 1,6 milionu korun. Před dvaceti lety stálo necelých tři sta tisíc...

24. září 2025  15:42


EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38


EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38


EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38

Vyšehradsky tunel

Víkendová sanace Vyšehradské skály

vydáno 24. září 2025  15:38

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Vyšehradsky tunel

Víkendová sanace Vyšehradské skály

vydáno 24. září 2025  15:38

Bagrista si myslel, že vykopal leteckou pumu. Pyrotechnik však jen mávl rukou

Velké policejní manévry způsobil ve středu po poledni podezřelý předmět, na který narazili dělníci během výkopových prací na Husově náměstí v Plzni. Tvarem připomínal leteckou pumu z druhé světové...

24. září 2025  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.