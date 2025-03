Hasiči v Hustopečích odstranili další koleje, svršek je připraven na sanaci

Podle odborníků může déšť také urychlit vsakování benzenu do podzemních vod. V Hustopečích se dosud u zásahu vystřídalo 1 500 hasičů, na místě pracují patnáctý den.

Místo havárie si hasiči rozdělili do čtyř úseků. V pátek odřezali a odstranili další koleje. „Těžkotonážní pásový jeřáb je naložil na nákladní vozidla, která je odvezla na skladovací místo Správy železnic. Kolejový svršek je holý a připraven na sanační práce,“ uvedla Balážová. Míru znečištění v místě tratě, kde cisterny s benzenem havarovaly, prozkoumají odborníci ze specializované sanační firmy.

Součástí průzkumu bude sondáž, která analyzuje půdní vzduch, v němž jsou páry benzenu obsaženy. Podle par lze poté zjistit obsah benzenu v horninovém podloží, řekl ředitel olomouckého oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) David Petr. Do jaké hloubky zde mohl benzen proniknout, zatím nedokáže odhadnout. „Víme, že hladina podzemní vody je kolem tří čtyř metrů. Podle dosavadních informací leží jílovitá báze v hloubce sedmi osmi metrů. Je to přírodní bariéra pro podzemní vodu, která může být potenciálně kontaminovaná rozpuštěným benzenem,“ doplnil Petr.

Na místě mezi kolejemi a tratí je vyhloubeno 31 sondážních jam. „Připravených pro čerpání je jich 18, intenzivně se z nich odstraňuje kontaminovaná podzemní voda,“ uvedla mluvčí hasičů. „Pokud se zjistí, že je kontaminant v pískovně, je možné udělat ještě další kopanou sondu před touto pískovnou a z ní čerpat vodu s kontaminantem,“ řekl oblastní ředitel ČIŽP. Zabránit pronikání benzenu do hustopečského jezera by měly pomoci také takzvané larsenové stěny, instalovat by se měly před jezerem v příštích dnech.

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Práce na místě nyní výrazně komplikuje počasí. „Poměrně vydatný déšť jednak zhoršuje pohyb lidí a především těžké techniky. Hlavně však voda splavuje kontaminanty do štěrkového podloží a odtud hrozí nebezpečí proniknutí benzenu ve vyšší koncentraci do jezera,“ informoval předseda hustopečských rybářů Stanislav Pernický na stránkách organizace. Doplnil, že hodnoty vzorků z jezera se ve čtvrtek oproti předchozímu dnu mírně zhoršily. V jezeře proto hasiči instalují další sorpční hady.

Hygienici v pondělí odebrali další vzorky ze studní v Hustopečích nad Bečvou, ve všech byla koncentrace benzenu a jeho derivátů pod mezí stanovitelnosti. „Obyvatelé městyse Hustopeče nad Bečvou nemusí mít o kvalitu pitné vody obavy,“ oznámila v pátek krajská hygienická stanice. Další vzorky hygienici odeberou příští týden v pondělí.

Kvalitu ovzduší kontroluje speciální vůz

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) umístil v souvislosti s havárií cisteren s toxickým benzenem do centra Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku svůj měřicí vůz, který monitoruje znečištění ovzduší. Automatické měření škodlivin, jež se především zaměřuje na benzen, funguje jako informativní opatření. Naměřená data jsou k dispozici online přístupná na stránkách ústavu, řekla mluvčí ČHMÚ Pavlína Míčová.

„Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s městysem Hustopeče nad Bečvou a v koordinaci se subjekty krizového řízení provádí z preventivních důvodů operativní monitoring znečištění ovzduší v městysu i v okolí vzniklé havárie. Účelem je podchytit úroveň kvality ovzduší, která by mohla být ovlivněna důsledky havárie a probíhajících sanačních prací, a informovat o výsledcích měření veřejnost,“ uvedl ředitel pro kvalitu ovzduší Jan Macoun z ČHMÚ.

Škodliviny v ovzduší monitoruje mobilní stanice v centru Hustopečí nad Bečvou ve vzdálenosti přibližně kilometr od místa nehody. „Výsledky automatických měření jsou v hodinovém intervalu uveřejňovány na internetové stránce. Dosud naměřené hodinové i denní koncentrace benzenu v Hustopečích nad Bečvou jsou na podobné úrovni jako na jediné další lokalitě s hodinovým monitoringem benzenu v Ostravě-Přívozu,“ doplnila mluvčí ústavu.

Měřicí vůz v centru Hustopečí nad Bečvou sleduje hodnoty benzenu, ale i toluenu a polétavého prachu (PM10). Hodnoty koncentrací těchto látek získané monitoringem nemají podle mluvčí stanovený krátkodobý imisní limit pro dobu průměrování jedné hodiny. Proto bude provedeno individuální hodnocení rizik z údajů naměřených ČHMÚ, dodala mluvčí ústavu. Měření zaznamenává také teplotu, vlhkost vzduchu, rychlost větru i jeho směr.

Podle údajů z online měření, které ČHMÚ zveřejňuje od středečních 11:00, jsou hodnoty benzenu kolísavé. Většina hodinových intervalů benzenu se pohybuje do jednoho mikrogramu na metr krychlový, za čtyřiadvacet hodin se však tyto hodnoty často i několikanásobně zvýší. Nejvyšší údaj stanice dosud zaznamenala ve čtvrtek ve 22:00, a to 61,63 mikrogramu na metr krychlový.

V nejbližších dnech budou podle ČHMÚ spuštěna také manuální indikativní měření benzenu na několika dalších místech v okolní zástavbě. Výběr lokalit vychází z předpokládaného směru proudění a z koncentrace obyvatelstva. Odborníci tak získají co nejpřesnější data o možném dopadu na okolí.