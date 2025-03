V podzemních vodách toxický benzen přetrvá léta. Hraje se o čas, říkají rybáři

Škoda na životním prostředí se odhaduje na 100 milionů korun. V souhrnu ekologických škod je pravděpodobně zahrnuto i odtěžení zeminy v okolí železniční tratě, kterou požár a unikající benzen zasáhl a její dekontaminace. Rozsah opatření zatím lidé obhospodařující dotčené pozemky neznají.

„Přesný rozsah zatím ještě není znám, pozváni jsme dnes odpoledne na schůzi se štábem,“ řekl ČTK zemědělec Zdenek Vahala, který je také místostarostou Hustopečí nad Bečvou.

Podle profesora z katedry organické chemie olomoucké Přírodovědecké fakulty Pavla Hradila se těkavý a hořlavý benzen snadno odpařuje z povrchu. „Působením kyslíku a UV záření se postupně, zhruba tři dny, odbourává,“ řekl Hradil.

„Akutní toxicita není příliš vysoká, ale záleží na bráně vstupu do organismu. Problematičtější je chronická toxicita. Látka je zařazena mezi karcinogeny 1. třídy. Může způsobovat leukémii, poškozuje krvetvorbu,“ podotkl chemik.

Látka je škodlivá i pro vodní organismy. „Ve vodě se opět působením kyslíku a světla postupně odbourává. Nejhorší je, pokud pronikne do podzemních vod, kde je nedostatek kyslíku a světla. Je tam schopna přetrvávat řadu let, možná i desetiletí,“ upozornil dále Hradil.

Obsah benzenu se podle něj zjišťuje takzvanou plynovou chromatografií, v některých případech i kapalinovou chromatografií.

Benzen je součást benzolu, který je směsí aromatických uhlovodíků odpadající například v koksovně, v DEZE se čistí destilací na jednotlivé uhlovodíky. „Benzen je jedna ze základních surovin, kterou využívá chemický průmysl, slouží k výrobě nitrobenzenu a následně anilinu. Také se využívá k syntéze maleinahydridu. Může být součástí léčiv, barviv, polymerních látek. Vzhledem k vlastnostem se s benzenem pracuje jen ve firmách, které to mají povolené a jsou na jeho používání vybavené,“ popsal chemik Pavel Hradil.

„Páry benzenu působí omamně, podobně jako toluen. Při hoření této látky vzniká velké množství sazí, případně oxidu uhelnatého, to je bezprostřední nebezpečí pro lidi v nejbližším okolí a zasahující hasiče,“ zdůraznil odborník.

Nákladní vlak v Hustopečích nad Bečvou začal hořet v pátek kolem poledne. Sedmnáct cisteren převáželo přes tisíc tun benzenu, který vyrobila z benzolu chemička DEZA v nedalekém Valašském Meziříčí. Požár zasáhl 15 cisteren, řada z nich při požáru vybuchla, část látky zůstala v poškozených cisternách.

Velká část benzenu shořela, zbývající látku z cisteren hasiči přečerpávají. Po odstranění havarovaných cisteren z místa nehody je v plánu sanace, i podle odborníka musí být zasažená zemina odtěžena a dekontaminována a spodní voda monitorována. Škoda na životním prostředí se odhaduje na 100 milionů korun, na vlaku a infrastruktuře je zhruba 125 milionů.

Hasiči z preventivních důvodů zabezpečili přilehlé rybníky pneumatickými ucpávkami proti případnému úniku chemikálie, blízký potok chrání sorpčními hady.

V neděli byl na místo zásahu povolán hydrogeolog, který po základním zhodnocení musí navrhnout rozsah dekontaminace půdy.

Rybářský revír

S napětím pozorují práce na odstraňování následků havárie cisternového vlaku i místní rybáři. Nehoda se totiž stala poblíž jejich největšího revíru, kterým je Jezero 6.

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

„Teď se vyloženě hraje o čas. My potřebujeme, aby došlo co nejdřív k odtěžení kontaminované zeminy, protože v případě dešťů by mohlo dojít ke splachu do jezera a kontaminaci vody,“ vysvětlil jednatel hustopečské organizace Českého rybářského svazu Jaromír Pospíšil.

Podle něj mohou být ohrožena i další jezera, kterých má zdejší organizace na starosti celkem devět.

„Jsou umístěna podél Bečvy po spádnici. Kdyby benzen unikl do řeky, mohl by být problém ještě větší,“ obává se Pospíšil.