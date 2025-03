Je třeba kompletně zastavit provoz na celé železnici, oznamoval jeden ze zasahujících hasičů rozrušeným hlasem do vysílačky. V tu dobu už několik cisteren ležících podél trati hořelo, výbuchy dalších teprve měly následovat.

„Vyskákali jsme z cisterny a slyšeli jsme, jak vagony vybuchují. V tu chvíli mi bylo jasné, že jde o požár, jaký nikdo z nás nezažil. Klukům jsem řekl, že půjdeme na průzkum a že počkáme, než dojedou posily a budeme schopní společně ohni čelit. Všichni máme rodiny, děti…Nikdo z nás nechce přijít o život,“ vzpomíná na začátek zásahu v Hustopečích nad Bečvou profesionální hasič Jan Huňát z Lipníku nad Bečvou.

U nehody byl se svými kolegy první a na kabátě měl připnutou kameru, která vše snímala.

Na operační středisko Huňát vysílačkou hlásil podrobnosti a žádal o zastavení provozu na trati. „To bylo v tu chvíli nejdůležitější. Jakmile dojely první profesionální jednotky, tak jsme se zařadili do zásahu. Protože to tu známe, směřovali jsme síly a prostředky na přilehlou cyklostezku, kudy byl nejlepší příjezd k hořícímu vlaku. Zasahovali jsme až do večera, pak už jsme byli všichni vyřízení a potřebovali jsme vystřídat,“ popsal.

Podle něho šlo o fyzicky a psychicky náročný zásah, jaký ve své kariéře nepamatuje. „Ještě večer jsem se třepal, měl jsem k tomu požáru obrovský respekt. Bál jsem se o kluky, ale byla to neuvěřitelná zkušenost,“ doplnil.

„Někteří členové slouží jako profi hasiči ve firmě Deza, nicméně takto složitý zásah jsme zažili všichni poprvé. Klukům patří pochvala za to, jak zareagovali. Udrželi chladnou hlavu a makali, kde bylo třeba. Klobouk dolů,“ poznamenal Jan Huňát.

Denně je na místě 15 jednotek

Pásový jeřáb v pondělí odstranil kolejová pole i vagonová soukolí. „Během pondělí se v Hustopečích nad Bečvou odřezalo deset kolejových polí, každé o délce zhruba 10 metrů. Těžkotonážní pásový jeřáb je přemístil z drážního tělesa. Zároveň odstranil také samostatné kolejnice a 9 vagonových soukolí, která se při nehodě a následném požáru od cisteren uvolnila, zůstala na železničním svršku a bránila pohybu techniky. Na místě zásahu dnes pracovalo 80 hasičů z 15 jednotek. Ve stejném nasazení budeme pokračovat i během úterý,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Hasiči místo stále zajišťují ze dvou stran protipožárním zabezpečením - zodolněnými cisternami TITAN - které doplňují čtyři cisterny pro případ, kdy by bylo nutné použít pěnidlo.

„Tak jako v předchozích dnech na obou stranách kontrolují koncentrace benzenu v ovzduší hasiči-chemici s detektorem,“ popsal mluvčí

„Párou dočišťujeme poslední poškozenou cisternu, která zůstala po havárii celá a je do ní komplikovaný vstup a složité i ji odvětrat. Musíme odstranit zbytky benzenu z cisterny, aby se uvnitř netvořila výbušná koncentrace, a manipulace s vozy byla bezpečná. K tomu používáme technologii intenzivního propařování s využitím parního generátoru dieselové lokomotivy,“ naznačila Balážová.

Věnují pozornost i likvidačním pracím na 27 hlubinných sondách. „Těžká technika pracovala na jejich přípravě na čerpání kontaminované podzemní vody. Tyto sanační práce provádí specializovaná firma,“ uvedla mluvčí.

„Na rybníku pokračujeme v preventivních opatřeních k ochraně životního prostředí, instalovali jsme do vody stovky metrů sorpčních hadů a norných stěn, reagujeme na požadavky České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Pravidelně odebíráme vzorky vod a odesíláme je k analýze,“ uvedla Balážová.

ČIŽP se věnuje sledování nejvíc ohrožené vodní nádrže číslo 6, kde se minulý týden projevily zvýšené koncentrace benzenu.

„Tyto hodnoty kolísaly v závislosti na počasí, vlhkosti, teplotě a dalších okolnostech. Lze předpokládat, že se zde opatření pro zachytávání benzenu budou dále zintenzivňovat. V ostatních sledovaných povrchových vodách jsou koncentrace benzenu stále nízké. Úhyn ryb nebyl zaznamenán,“ uvedli její zástupci.