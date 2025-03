Do země zatlučou zábrany, zamezí mísení vody mezi jezerem a místem havárie

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

„Larseny jsou železné zábrany, které by se měly instalovat na břehu jezera tak, aby zamezily prostupu vody z jezera do výkopů a zase zpět. Budou zatlučeny do země,“ nastínil šéf hustopečských rybářů Stanislav Pernický.

„Měly by být vysoké až osm metrů, dostat by se tak měly hluboko až do podloží, tudíž by podzemní vodu v podstatě odstavily a zamezily vstupu do jezera,“ dodal.

Určitě ovšem podle něj nebudou po celé délce místa havárie, které je dlouhé zhruba 350 až 400 metrů. „Kdyby však byly instalovány alespoň v části, kde byly nejhorší výsledky, tak budu nesmírně rád,“ podotkl Pernický s tím, že by zábrany mohly být instalovány o tomto víkendu.

Jezero je asi sto metrů od kolejí, kde vagony s benzenem havarovaly a od kontaminace jej chrání norné stěny a sorpční hady, další přibyly na místo podle požadavků České inspekce životního prostředí.

Rybáři s hasiči po havárii zastavili vodoteč kolem místa havárie do jezera a zaslepili přepad z horního jezera do spodního, aby voda nepostupovala. Také zaslepili výusť ze spodního jezera šest západ, aby voda nemohla odtékat do Bečvy.

V neděli rybáři rovněž preventivně vylovili metrák ryb z takzvané zátrže pod jezerem šest západ, kam po opatřeních nepřitékala voda. „Převezli jsme je do čistého prostředí, zbytek odlovíme v úterý, aby žádná ryba nepřišla nazmar,“ doplnil Pernický.

Koncentrace jsou zatím stále pod limity

Podle rybářů hodnoty benzenu v jezeru podle posledních analýz odebraných vzorků vykazují mírné zvýšení, zdaleka ale nedosahují vysokých hodnot z minulé středy.

„Není tedy žádný důvod k panice, ale také žádný důvod k jásání,“ shrnul Pernický na webu organizace. Zaznamenán nebyl ani žádný úhyn ryb.

Kvalitu vody sleduje také Povodí Moravy, v pěti profilech monitorují jeho odborníci řeku Bečvu. „Dosavadní výsledky analýz koncentrací benzenu jsou výrazně pod limitní hodnotou pro povrchové vody,“ řekla mluvčí státního podniku Jana Kučerová.

Minulý týden zástupci povodí navíc provedli v úseku řeky Bečvy pod místem havárie, mezi obcemi Hustopeče nad Bečvou a Ústí, kontrolní sledování bezobratlých v toku.

„Společenstvo bezobratlých nevykazuje žádné odchylky od běžného stavu v tomto období. Byly zastoupeny očekávané skupiny organismů v dostatečné rozmanitosti i početnosti a bez známek negativního ovlivnění jejich vitality,“ shrnula mluvčí.

Přeháňky by neměly situaci výrazněji zhoršit

Místo havárie je podle hejtmana Ladislava Oklešťka (ANO) zabezpečeno pro případ vydatnějšího deště, který se tomuto regionu zatím vyhýbal. Pro příští dny už ale meteorologové avizují přeháňky.

Slunné počasí zatím likvidaci následků ekologické havárie přeje a díky na březen nezvykle vysokým teplotám se z havarovaných cisteren daří odpařovat zbytky nebezpečného benzenu.

Na místě mají hasiči k dispozici dvě zodolněné cisterny TITAN, které zajišťují protipožární opatření. Další čtyři cisterny jsou připraveny pro poskytnutí pěnidla.

„Koncentrace benzenu v ovzduší kontroluje po celou dobu hasič-chemik s detektorem. Reagujeme na požadavky České inspekce životního prostředí a na rybníku doplňujeme opatření k ochraně životního prostředí,“ nastínila mluvčí krajského hasičského sboru Lucie Balážová.

Teprve až bude bezpečné s cisternami manipulovat, budou na místě rozstřihávány a odváženy. Těžká technika pro tyto úkony je již na místě. Použijí se automobilové jeřáby a pásová rypadla s demoličními nůžkami či drapáky. Následně bude možné přistoupit k odtěžování kolejového svršku a zeminy; právě v nich totiž leží ohnisko kontaminace.

Nákladní vlak převážející látku z chemičky DEZA z dosud nezjištěných příčin v pátek 28. února před polednem vykolejil a poté začal hořet. Před nehodou víc než dvojnásobně překročil povolenou rychlost. Ze 17 železničních cisteren naplněných 1 020 tunami jedovatého benzenu se podařilo hasičům zachytit 360 tun.

Část zůstala ve dvou nepoškozených cisternách, které požár nepohltil. Zbytek toxické chemikálie se podařilo hasičům přečerpat. Část těkavé látky při nehodě shořela, určité množství benzenu se dostalo také do půdy a prostoru kolejí.

28. února 2025